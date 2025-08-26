Το σίριαλ της μετακίνησης του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ συνεχίζεται. Από το πρωί της Τρίτης διαδοχικά δημοσιεύματα από την Πορτογαλία τόνιζαν ότι τόσο ο παίκτης όσο και ο Παναθηναϊκός άναψαν το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Συγκεκριμένα η O’ Jogo έκανε λόγο για οριστική συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Το δημοσίευμα έκανε λόγο για συμφωνία ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Ιωαννίδης θα υπέγραφε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης θα πήγαινε το Σαββατοκύριακο στη Λισαβόνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Διάψευση με αιχμές από Παναθηναϊκό για Ιωαννίδη

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήρθε λίγες ώρες αργότερα. Συγκεκριμένα οι πράσινοι διέψευδαν κατηγορηματικά την ύπαρξη συμφωνίας με την πλευρά της Σπόρτινγκ για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη.

Μάλιστα, στο Τριφύλλι υπάρχει ενόχληση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα η πλευρά της Σπόρτινγκ. Επιπρόσθετα, επισημαίνουν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο οικονομικό η οποία δεν έχει καλυφθεί.

Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο

Ανεξάρτητα από τα δημοσιεύματα και τη διάψευση, είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται για διαπραγματεύσεις. Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ έχουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και από την πρόσφατη αγορά του Γιώργου Βαγιαννίδη από τους Πορτογάλους.

Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ψηλά τον πήχη για την πώληση του αρχηγού και μένει να δούμε εάν οι Πορτογάλοι θα τον φτάσουν. Όπως και να έχει οι εξελίξεις θα πρέπει να τρέξουν το προσεχές διάστημα γρήγορα.

Η Σπόρτινγκ και ο Παναθηναϊκός έχουν περίπου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους. Η μεταγραφική περίοδος στην Πορτογαλία ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ εκείνη στην Ελλάδα στις 12/09.

Είναι αυτονόητο ότι ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα άναβε το πράσινο φως για την πώληση του Ιωαννίδη τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Οπότε η Σπόρτινγκ έχει περίπου ένα δεκαήμερο μπροστά της για να τα βρει με τους πράσινους.