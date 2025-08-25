Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα σήμερα από παραθαλάσσιες περιοχές του Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει απειλητικά το κεντρικό τμήμα της ασιατικής χώρας, με ανέμους σχεδόν 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει φέτος το Βιετνάμ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, στον Κόλπο του Τονκίν, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρων.

Ο Κατζίκι αναμένεται να φθάσει πάνω από το έδαφος, περί τις 13:00 (στις 09:00 ώρα Ελλάδας) με ανέμους ταχύτητας 157 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο υδρομετεωρολογικών προβλέψεων του Βιετνάμ.

Typhoon Kajiki is a Category 2 storm with winds up to 165 km/h approaching central Vietnam. Authorities have ordered mass evacuations as airports and schools close. Heavy rain, flooding, storm surge and landslides are expected in Vietnam, Laos and northern Thailand. pic.twitter.com/LrdrsDdonj — RenderNature (@RenderNature) August 25, 2025

Περίπου 325.000 πολίτες, σε πέντε παραθαλάσσιες επαρχίες, αναμενόταν να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να τους βρουν προσωρινά καταφύγιο σε σχολεία και διάφορα άλλα δημόσια κτίρια, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Το κέντρο της Βιν, παραθαλάσσιας πόλης στο κεντρικό τμήμα της χώρας, πλημμύρισε τη νύχτα.

Το πρωί, οι δρόμοι ήταν σχεδόν εντελώς άδειοι και τα περισσότερα καταστήματα κι εστιατόρια είχαν κλείσει. Έμποροι και κάτοικοι είχαν τοποθετήσει σάκους με άμμο για να προστατεύουν τις επιχειρήσεις ή τα σπίτια τους.

Το ξημέρωμα, σχεδόν 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή, δυο εθνικά αεροδρόμια έκλεισαν και όλα τα αλιευτικά σκάφη, που βρίσκονταν στην πορεία του τυφώνα, έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα λιμάνια.

🌪️ #TyphoonKajiki

Horrifying footage from Sanya beach resort in Hainan, China — the most powerful typhoon recorded in the region’s history. ➡️ Vietnam begins mass evacuation

➡️ Airports and schools closed

➡️ Typhoon to hit coast Monday afternoon#China #Vietnam #Typhoon pic.twitter.com/JdUFaupivT — Gujarat Herald News (@GujaratHerald) August 25, 2025

Πάντως, το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται πως θα χάσει μεγάλο μέρος της έντασής του, αφού φτάσει πάνω από το έδαφος.

Πάνω από 10 πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν χθες, ενώ στο νησί Χαϊνάν, στην Κίνα, οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 20.000 κατοίκους, καθώς ο τυφώνας πέρναγε από τις νότιες ακτές.

Στο Βιετνάμ, πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι εξαιτίας φυσικών καταστροφών κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του 2025, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Γεωργίας. Η ζημία για την εθνική οικονομία υπολογίζεται πως ξεπέρασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Η χώρα υπέστη ζημία ύψους 3,3 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν επλήγη από τον ισχυρό τυφώνα Γιάγκι, με εκτεταμένες καταστροφές στον βορρά κι εκατοντάδες νεκρούς.