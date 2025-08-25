Ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας είχε ασκήσει στα τρία συγγενικά πρόσωπα της ανήλικης ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι, που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στο νησί, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή των οικείων του. Ο πατέρας της κοιμόταν, η μητέρα της ετοιμαζόταν για την εργασία της και το κοριτσάκι πρόσεχε ο παππούς του. Μόλις αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, άρχισαν να το αναζητούν με τη βοήθεια των γειτόνων.

Δυστυχώς, σε μικρή απόσταση από το σπίτι το παιδί εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα γειτονικής βίλας. Το άψυχο σώμα του βρήκε ο μάγειρας, ο οποίος είχε πάει στο σπίτι για να εργαστεί.

Την Τρίτη η κηδεία

Η κηδεία του κοριτσιού αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη 26/08 το απόγευμα στον Λογγό των Παξών.