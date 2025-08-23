Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα γειτονικού σπιτιού στους Παξούς.

Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι, που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στο νησί, ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του. Η γυναίκα, μόλις αντιλήφθηκε την απουσία του παιδιού, άρχισε να το αναζητά με τη βοήθεια των γειτόνων.

Την βρήκε ο μάγειρας

Δυστυχώς, σε μικρή απόσταση από το σπίτι, περίπου 150 μέτρα μακριά, το παιδί εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα γειτονικής βίλας. Το άψυχο σώμα του βρήκε ο μάγειρας, ο οποίος είχε πάει στο σπίτι για να εργαστεί.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Παξών και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.