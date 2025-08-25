Στην φυλακή οδηγούνται, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, θεωρούμενοι ως μέλη τουρκικής οργάνωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους αναφέρεται πως η οργάνωση, πλην της διακίνησης ναρκωτικών, επιδίδεται και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως διακίνηση όπλων, αλλά και μεταναστών σε Ελλάδα και Ισπανία.

Οι κατηγορούμενοι ενώπιον του Ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες , δεν αποδέχθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ισχυριζόμενοι ότι είναι επιχειρηματίες με νόμιμη δραστηριότητα. Φέρονται, επίσης, να είπαν πως είναι απολύτως νόμιμα τα χρήματα που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά την σύλληψη τους, τα οποία το κατηγορητήριο θεωρεί προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών. Είπαν, επίσης, ότι ήταν για δική τους χρήση, τα 34,5 γραμμάρια χασίς που είχαν στην κατοχή τους.

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται να ανέφεραν πως είχαν αγοράσει τις βίλες με golden visa και ότι είχαν αποκτήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, καθώς είναι Γκιουλενιστές, διωκόμενοι στην πατρίδα τους.