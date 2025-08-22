Γιώργος Μαζωνάκης: Αποφασισμένος να περάσει στην αντεπίθεση κάνοντας μηνύσεις -Τα επόμενα βήματα

Τις επόμενες κινήσεις του σχεδιάζει ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της περιπέτειας που τον οδήγησε στο Δρομοκαΐτειο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέγραψε το οριστικό εξιτήριό του την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ενώ ήδη από τη Δευτέρα είχε βγει με άδεια από την ψυχιατρική κλινική.

Το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε μέσω Skype στην εκπομπή του Ant1 «Καλοκαίρι Παρέα», αποκαλύπτοντας τόσο την τρέχουσα κατάσταση του τραγουδιστή όσο και τα σχέδιά του για το άμεσο μέλλον. Ο καλλιτέχνης είναι αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις και να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης, όλους εκείνους που θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του.

«Δεν κρυφτήκαμε, όλα έγιναν δημόσια και με διαφάνεια»

«Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12:30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15:00. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Από τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία, συμφώνησε να υποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα βγήκαν χθες και το εξιτήριο συνοδεύτηκε από ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα», δήλωσε ο κ. Μερκουλίδης.