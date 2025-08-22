ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποφασισμένος να περάσει στην αντεπίθεση κάνοντας μηνύσεις -Τα επόμενα βήματα

Μεθοδευμένη προσπάθεια βλέπει ο Γιώργος Μαζωνάκης πίσω από τον ακούσιο εγκλεισμό του, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του δικηγόρου του. Ο καλλιτέχνης είναι αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις και να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης, όλους εκείνους που θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Τις επόμενες κινήσεις του σχεδιάζει ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της περιπέτειας που τον οδήγησε στο Δρομοκαΐτειο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέγραψε το οριστικό εξιτήριό του την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ενώ ήδη από τη Δευτέρα είχε βγει με άδεια από την ψυχιατρική κλινική.

Το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε μέσω Skype στην εκπομπή του Ant1 «Καλοκαίρι Παρέα», αποκαλύπτοντας τόσο την τρέχουσα κατάσταση του τραγουδιστή όσο και τα σχέδιά του για το άμεσο μέλλον. Ο καλλιτέχνης είναι αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις και να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης, όλους εκείνους που θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του.

«Δεν κρυφτήκαμε, όλα έγιναν δημόσια και με διαφάνεια»

«Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12:30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15:00. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Από τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία, συμφώνησε να υποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα βγήκαν χθες και το εξιτήριο συνοδεύτηκε από ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα», δήλωσε ο κ. Μερκουλίδης.

Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία, συμφώνησε να υποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

«Δυνατός και αλώβητος – Σύντομα νέα επαγγελματικά βήματα»

Ο δικηγόρος περιέγραψε τον τραγουδιστή ως «δυνατό και αλώβητο» μετά την περιπέτεια, αν και «ασφαλώς προβληματισμένο, πικραμένο και αγανακτισμένο». Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ήδη ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

«Υπάρχει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει συνέντευξη, κάτι που συζητάμε. Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα σημαντικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν», τόνισε ο συνήγορος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην υπόθεση.

Η δικαστική διαμάχη με την οικογένεια και οι καταγγελίες για «μεθόδευση»

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η υπόθεση συνδέεται με ανοιχτή δικαστική διαμάχη που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του. «Όλα έγιναν λόγω της δικαστικής διένεξης που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου, με την κατάθεση μήνυσης από μέρους του για σοβαρά οικονομικά αδικήματα εις βάρος του, τα οποία αγγίζουν τα κακουργήματα», ανέφερε ο κ. Μερκουλίδης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ακούσια νοσηλεία ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας: «Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν».

Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν.

Καμία επικοινωνία με την οικογένεια

Ο τραγουδιστής, όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος του, δεν έχει καμία επαφή με τους γονείς και τις αδερφές του. «Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει κίνδυνο για τον ίδιο ή για τρίτους. Ο Γιώργος όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος, αλλά είναι πλέον επίσημα βεβαιωμένο ότι είναι απόλυτα υγιής. Η οικογένειά του ήταν αυτή που αιτήθηκε τον εγκλεισμό του», υπογράμμισε ο κ. Μερκουλίδης.

