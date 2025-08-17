Τη σιωπή του έσπασε για πρώτη φορά από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR και, μέσω του δικηγόρου του, έστειλε το πρώτο του μήνυμα αναφορικά με τον εγκλεισμό του, θέλοντας να «ευχαριστήσει το κοινό του για τη στήριξη», αλλά και να τονίσει πως «δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα».

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία.

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

«Θα βγει τη Δευτέρα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται για τέταρτο εικοσιτετράωρο στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή, ωστόσο αναμένεται να βγει άμεσα με την πλευρά του να κάνει λόγο για «μεθόδευση» και για συκοφαντικά και άθλια ψεύδη.

«Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος. Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια» ήταν οι νέες δηλώσεις, του δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, στο Star.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Μαζωνάκη

Για πρώτη φορά μετά τον εγκλεισμό του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, η οικογένειά του τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της.

Στην ανακοίνωση, η οικογένεια Μαζωνάκη τονίζει πως για αυτούς αξία έχει πάνω από όλα «η ασφάλεια του Γιώργου», ενώ τόνισαν πως «οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει».