Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο – «Ίσως εγώ να’μαι τρελός…»

Το ιστορικό της εισαγωγής του στην ψυχιατρική κλινική

Το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική έπειτα από πρωτοβουλία της οικογένειάς του, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει τότε, μέσω του δικηγόρου του, ότι ο εγκλεισμός έγινε εν αγνοία του και χωρίς τη συγκατάθεσή του. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, ο τραγουδιστής κατηγορεί μέλη της οικογένειάς του ότι «τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί» επειδή, όπως εξηγεί, «ετοιμαζόταν να καταθέσει μηνύσεις στα ίδια πρόσωπα για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα».

Να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε δύο αγωγές κατά της αδελφής του, Βάσως, λόγω οικονομικών διαφορών. Η διαμάχη αυτή είχε γίνει γνωστή από τον Μάιο του ίδιου έτους, με τον δικηγόρο του να μιλά για «μείζονα αντιδικία» για τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής.

Όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ψυχιατρείο, η οικογένειά του ανακοίνωσε μέσω των δικηγόρων τους: «Για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

Μετά το εξιτήριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε ευδιάθετος και συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη ο αγαπημένος τραγουδιστής δήλωσε ότι όλα είναι μια χαρά και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο τους δημοσιογράφους όσο και τον κόσμο που του στάθηκε.

Eurokinissi

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ» δήλωσε ο ίδιος κατά την έξοδό του από την κλινική.