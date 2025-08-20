Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο – «Ίσως εγώ να’μαι τρελός…»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου 2025, μετά από νοσηλεία πέντε ημερών, και επέστρεψε στο σπίτι του.
Δύο μέρες αργότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο τραγουδιστής επανήλθε στα social media, ανεβάζοντας ένα Instagram story όπου εμφανίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα-μαριονέτα του ίδιου να τραγουδά απόσπασμα συναυλίας του. Στο story, αναγράφονται στίχοι από το τραγούδι του «Τρελός»: «Ίσως εγώ να’μαι τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση μετά τη νοσηλεία και προγραμματίζει τις επόμενες κινήσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν νομικές ενέργειες κατά συγκεκριμένων προσώπων.