Η εισροή ξένων εργαζομένων έχει ενισχύσει την οικονομία της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση της μείωσης των ωρών εργασίας και των χαμηλότερων πραγματικών μισθών, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον πληθυσμό της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το προηγούμενο έτος, παρά τη μείωση των γεννήσεων. Ωστόσο, αρκετές κυβερνήσεις επιβάλλουν περιορισμούς στις νέες αφίξεις, ανταποκρινόμενες στη δυσαρέσκεια που εκφράζεται στο εσωτερικό των χωρών τους.

Η Κριστίν Λαγκάρντ επισήμανε ότι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από χώρες εκτός των 20 κρατών-μελών της ευρωζώνης αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικονομίας, παρά την τάση για λιγότερες ώρες εργασίας και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου σε ορισμένους τομείς.

«Αν και το 2022 οι ξένοι εργαζόμενοι αντιπροσώπευαν μόλις το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού, συνέβαλαν κατά το ήμισυ στην αύξησή του τα τελευταία τρία χρόνια», ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία της στο ετήσιο συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole του Wyoming. «Χωρίς αυτή τη συμβολή, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα ήταν πιο περιορισμένες και η παραγωγή χαμηλότερη».

Γερμανικό ΑΕΠ και ξένοι εργαζόμενοι

Όπως εξήγησε, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας θα ήταν περίπου 6% χαμηλότερο σε σχέση με το 2019 χωρίς τη συμβολή των ξένων εργαζομένων, ενώ τόνισε ότι και η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της Ισπανίας μετά την πανδημία COVID-19 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία εργαζομένων από το εξωτερικό.

Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 450,4 εκατομμυρίων το περασμένο έτος, καθώς η καθαρή μετανάστευση αντιστάθμισε για τέταρτη συνεχή χρονιά τη φυσική μείωση του πληθυσμού. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη συνοδεύτηκε από πολιτικές αντιδράσεις, με τους ψηφοφόρους να στρέφονται όλο και περισσότερο προς ακροδεξιά κόμματα.

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, για παράδειγμα, ανέστειλε τα προγράμματα οικογενειακής επανένωσης και επανεγκατάστασης, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την υποστήριξη ψηφοφόρων που προσελκύονται από το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ είχε εντείνει τις συλλήψεις μεταναστών που διαμένουν παράνομα στη χώρα, ενίσχυσε τους ελέγχους στα σύνορα και αφαίρεσε το νόμιμο καθεστώς από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες.

Πηγή: ΟΤ