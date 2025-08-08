Το διάστημα του ενός μηνός που μεσολαβεί έως την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι δα και μεγάλο. Της προγραμματισμένης για τις 10 Σεπτεμβρίου κεντρικής παρέμβασης του Σωκράτη Φάμελλου θα προηγηθούν η συμμετοχή στη σαββατιάτικη κινητοποίηση της 6ης και η παραδοσιακή συζήτηση με παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς που δρομολογείται. Άρα το επιτελείο της Κουμουνδούρου θέλει να είναι καλά προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα κεφάλαια.

Η προεργασία είχε ήδη αρχίσει από μέρες, αλλά στη χθεσινή σύσκεψη (7/8) διαμορφώθηκε η βασική δομή των όσων πρόκειται να θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Με τον Σωκρ. Φάμελλο να προεδρεύει, στην συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της πρώτης γραμμής, αρμόδια για την κεντρική γραμμή και τον πολιτικό σχεδιασμό, όπως επίσης οι υπεύθυνοι παραγωγικών και οικονομικών τομέων σε Πολιτική Γραμματεία και Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Οι άξονες του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε η διεκδίκηση των κομματικών θέσεων που έχουν υποβληθεί ούτως ή άλλως ως προτάσεις νόμου στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα. Όπως μετέφεραν κομματικές πηγές, ο ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να επιμείνει και να επικαιροποιήσει αιτήματα όπως η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επαναφορά από τη μία του 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο και από την άλλη της 13ης σύνταξης.

Για την Κουμουνδούρου είναι νομοθετικές πρωτοβουλίες πρώτιστης αναγκαιότητας και άμεσης διεκδίκησης, απέναντι στις οποίες «ο κ. Μητσοτάκης είναι περίεργα βουβός». Του χρεώνουν κοινώς από τα κεντρικά πως τηρεί σιγή ιχθύος ενόσω θα έπρεπε να έχει ήδη βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Εννοείται ότι ως προς τον πρώτο άξονα, της αποκλιμάκωσης της ακρίβειας, έχει προτεραιοποιηθεί η μείωση (έως και η κατάργηση για ορισμένα αγαθά πρώτης ανάγκης ή περιοχές) του ΦΠΑ, όπως επιτρέπει ούτως ή άλλως η ΕΕ.

«Δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη»

Πάνω σε αυτό το σκέλος, άλλωστε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς είχε χαρακτηρίσει «τερατώδες ψέμα» την αναφορά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, πως δεν υπάρχει τέτοια οδηγία και τον είχε προτρέψει «να μην προσπαθεί να κάνει τη μέρα νύχτα» όταν το κείμενο της αιτιολογημένης γνώμης έχει συνταχθεί από τις 17 Ιουλίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του τομεάρχη Οικονομικών Χάρη Μαμουλάκη, οποίος, από τη στιγμή που όπως είπε «τα καθαρά κέρδη των 4 συστημικών τραπεζών που ανακοίνωσαν οι ίδιες», υποστήριξε ότι «οι πολίτες πνίγονται από την ακρίβεια, η καθημερινότητα γίνεται δυσβάσταχτη και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν παρεμβαίνει αλλά επιτρέπει στις τράπεζες να πανηγυρίζουν και να μοιράζουν μερίσματα στους μετόχους τους».

Οι απώτεροι στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να δείξει και μαζί να αποδείξει ότι, ακόμη και μέσα στον (κενό) Αύγουστο, «βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα», όπως σχολίαζαν χαρακτηριστικά στελέχη του μετά το πέρας της συνάντησης κυκλώνοντας τη ΔΕΘ ως αφετηρία πολιτικών διεργασιών. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, και με αφορμή όσα έχουν μεσολαβήσει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε θέσει εκ νέου το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες, συμπεραίνοντας πως «δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη, τα δεκάδες γαλάζια σκάνδαλα, τη διαπλοκή, την κλοπή δημοσίου χρήματος και τις συνεχείς υποχωρήσεις σε διεθνές επίπεδο».

Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι από τις αρχές του φθινοπώρου, αν όχι νωρίτερα, θα υπάρξουν νέα στοιχεία για εν εξελίξει υποθέσεις ή νέες που θα προκαλέσουν ασφυκτική πίεση στο Μαξίμου.