Για «παράλληλες αλήθειες» κάνει λόγο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε αιχμηρή ανάρτησή του στο Facebook, με την οποία ασκεί σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών εκφράζει την απορία αν ο Αλέξης Τσίπρας που σήμερα υπερασπίζεται την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος που, μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ζήτησε αποσύνδεση από εκείνη την πολιτική και τα πρόσωπα που την υπηρέτησαν.

Το «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο»

Ο κ. Τσακαλώτος κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι επέτρεψε –αν όχι ενθάρρυνε– την είσοδο του «αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου» μέσα στο ίδιο το κόμμα. Όπως αναφέρει, αυτή η επιλογή άνοιξε τον δρόμο ώστε στελέχη να προχωρούν σε διαρκή δημόσια κριτική για «υπερβολικά πλεονάσματα», «ζημιά στη μεσαία τάξη» και «υπερβολικό μαξιλάρι».

«Αναζητώντας την αλήθεια»

«Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;» καταλήγει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να ξαναγράψει τον απολογισμό της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».