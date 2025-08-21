Τη σύνδεση της εταιρείας Intellexa, η οποία δημιούργησε το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, με ισραηλινούς επιχειρηματίες που ζουν και εργάζονται στην Τσεχία, φέρνουν στο φως δύο ιστοσελίδες της χώρας και πιο συγκεκριμένα οι Vsquare.org και Investigate.cz.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αυτή έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον καθώς το συγκεκριμένο λογισμικό ήταν αυτό με το οποίο έλαβαν χώρα οι υποκλοπές του γνωστού σκανδάλου στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασικός συνεργάτης της Intellexa φαίνεται να είναι ένας επιχειρηματίας από το Ισραήλ, ονόματι Ντβιρ Χορέφ Χαζάν, ο οποίος έχει τη δική του εταιρεία στην πόλη Κρνοβ της Τσεχίας, στην περιοχή της Σιλεσίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Ο ρόλος του ισραηλινού επιχειρηματία Χαζάν

Οι δημοσιογράφοι επισκέφτηκαν την πόλη, αλλά και το μέρος όπου ζει ο Χαζάν και από την έρευνα που έκαναν διαπίστωσαν ότι ο ίδιος φέρεται να διατηρούσε ένα ρόλο, τόσο διαμεσολαβητή όσο και προμηθευτή για λογαριασμό της Intellexa. Η σχέση αυτή φαίνεται να κράτησε τουλάχιστον από το 2019 έως και το 2022 με τον ίδιο να αποκομίζει κάτι παραπάνω από 1,7 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρεία.

Είναι εντυπωσιακό ότι έξω από την κατοικία-γραφείο του Χαζάν δέσποζε μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ, γεγονός που όπως ανέφεραν οι δημοσιογράφοι, «θύμιζε περισσότερο την όψη πρεσβείας, παρά σπίτι».

Έγγραφα που αποκάλυψε η δημοσιογραφική έρευνα δείχνουν αποστολές εξοπλισμού αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, κάποιες εκ των οποίων είχαν παραλήπτη το ελληνικό κομμάτι της Intellexa. Oι εν λόγω αποστολές αφορούσαν σε εξοπλισμό τεχνολογίας όπως servers, laptops, routers, ραδιοπομπούς, εξειδικευμένα modems, συσκευές που σύμφωνα με ειδικούς -τη γνώμη των οποίων ζήτησαν οι δημοσιογράφοι- μπορούν να αποτελέσουν τη βάση αλλά και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα υποκλοπών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, τα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους οι τσέχοι δημοσιογράφοι δείχνουν ότι ο Χαζάν χρέωσε για πρώτη φορά την ελληνική Intellexa με 53.000 δολάρια για «μεταχειρισμένο εργαστηριακό εξοπλισμό» στις 19 Νοεμβρίου 2020. Η συνολική προμήθεια εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με τους τσέχους δημοσιογράφους, ανέρχεται συνολικά σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Μεταξύ 2020 και 2022, τα τιμολόγια και τα έγγραφα αποστολής αφορούν απροσδιόριστες «υπηρεσίες σύμφωνα με τη συμφωνία μας», αλλά και πιο συγκεκριμένο εξοπλισμό: ειδικά ασύρματα μόντεμ και φορητούς δρομολογητές για απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο, προγραμματιζόμενους πομποδέκτες ραδιοσυχνοτήτων που πιθανώς επιτρέπουν την ασύρματη υποκλοπή, διακομιστές αποθήκευσης για τη διατήρηση δεδομένων και διακομιστές τοποθετημένους σε rack για την επεξεργασία δεδομένων.

Ο Χαζάν παρείχε επίσης στην ελληνική Intellexa φορητούς υπολογιστές υψηλής τεχνολογίας, διακόπτες δικτύου για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας, αισθητήρες για την παρακολούθηση καιρού και μονάδες διανομής ενέργειας και εφεδρικά συστήματα τροφοδοσίας για τη διατήρηση του χρόνου λειτουργίας.

Το δίκτυο της Intellexa

Όσον αφορά το δίκτυό της, η Intellexa, όπως σημειώνει η έρευνα, δεν είναι μία μόνο εταιρεία αλλά ένα διεθνές δίκτυο εταιρικών σχημάτων σε διάφορες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Βόρεια Μακεδονία. Ιδρυτής της είναι ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, πρώην αξιωματικός πληροφοριών και γνωστός επίσης ως συνιδρυτής της NSO Group, της εταιρείας που δημιούργησε το λογισμικό Pegasus.

Σε ό,τι αφορά στο Predator το δημοσίευμα αναφέρει ότι εξακολουθεί να είναι ενεργό σε πολλές χώρες και φέρνει ως παραδείγματα την Αίγυπτο, τη Μοζαμβίκη, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδονησία. Υπενθυμίζεται ότι η άδεια εξαγωγής του Predator στην Μοζαμβίκη έγινε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εν γνώση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι την ίδια ώρα η κυβέρνηση δηλώνει άγνοια για το Predator αλλά και για οτιδήποτε αφορά στη δραστηριότητα της εταιρείας Intellexa στην Ελλάδα. Συν τοις άλλοις, η ελλιπέστατη έρευνα της ελληνικής Δικαιοσύνης δεν έριξε άπλετο φως στην υπόθεση, όπως είχε δεσμευτεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Το Project Alladin

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει κι άλλη μια πτυχή της έρευνας των Τσέχων δημοσιογράφων. Το λεγόμενο Project Alladin που φαίνεται ότι προετοιμαζόταν να λειτουργήσει από την ελληνική Intellexa με τη βοήθεια εξαρτημάτων από την Τσεχία που έστελνε στους συνεργάτες του ο κ. Χαζάν.

Σύμφωνα με την έρευνα, το συγκεκριμένο λογισμικό ήταν πολύ πιο εξελιγμένο από το Predator καθώς είχε τη δυνατότητα να μολύνει κινητά τηλέφωνα μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων, χωρίς ο χρήστης να πατήσει κάποιον σύνδεσμο που θα ενεργοποιούσε την παρακολούθησή του. Σχετικό αφιέρωμα στο εν λόγω project είχε κάνει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Η δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών μπορεί να ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο αλλά αυτή τη στιγμή η διαδικασία έχει «παγώσει» λόγω συνεχόμενων αναβολών, με την τελευταία ενημέρωση να κάνει λόγο πως θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, θύμα του spyware Predator, μίλησε σχετικά με τη νομική διαδικασία στις τσέχικες ιστοσελίδες, λέγοντας πως «ενώ η εισαγγελική έρευνα απέδωσε ορισμένα ευρήματα, δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση της υπόθεσης». Προειδοποίησε είσης ότι ενώ «η δίκη πρόκειται να συνεχιστεί το φθινόπωρο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα εν λόγω αδικήματα να παραγραφούν», πράγμα που σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στη δίκη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδυναμία άσκησης δίωξης εκ μέρους των αρχών προς τους κατηγορουμένους.