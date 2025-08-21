Πώς θα σας φαινόταν αν μια οδοντόκρεμα φτιαγμένη από τα μαλλιά σας μπορούσε να σώσει τα δόντια σας;

Στην πρώτη ανάγνωση η είδηση φαντάζει παράξενη, όμως οι επιστήμονες του King’s College του Λονδίνου διαπίστωσαν ότι η κερατίνη -μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα μαλλιά και το δέρμα- μπορεί να επισκευάσει το σμάλτο των δοντιών και να σταματήσει τα πρώιμα στάδια της τερηδόνας.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι όταν η κερατίνη εφαρμόζεται στην επιφάνεια του δοντιού και έρχεται σε επαφή με τα μέταλλα που βρίσκονται φυσικά στο σάλιο, σχηματίζει έναν κρυσταλλικό σκελετό. Με την πάροδο του χρόνου αυτός ο σκελετός συνεχίζει να προσελκύει ιόντα ασβεστίου και φωσφόρου, οδηγώντας στην ανάπτυξη ενός προστατευτικού στρώματος παρόμοιου με το σμάλτο γύρω από το δόντι.

Η φύση στο στόμα

Τα όξινα τρόφιμα και ποτά, η κακή στοματική υγιεινή και η γήρανση συμβάλλουν στη φθορά του σμάλτου και στην τερηδόνα, προκαλώντας ευαισθησία στα δόντια, πόνο και τελικά απώλεια δοντιών.

Η Sara Gamea, ερευνήτρια PhD στο King’s College και πρώτη συγγραφέας της μελέτης τόνισε ότι η κερατίνη εξαλείφει την ανάγκη για πλαστικές ρητίνες.

«Η κερατίνη προσφέρει μια μεταμορφωτική εναλλακτική στις τρέχουσες οδοντιατρικές θεραπείες. Αυτή η τεχνολογία γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ βιολογίας και οδοντιατρικής, παρέχοντας ένα οικολογικό βιοϋλικό που μιμείται φυσικές διαδικασίες. Όχι μόνο προέρχεται βιώσιμα από βιολογικά απόβλητα όπως τα μαλλιά και το δέρμα, αλλά εξαλείφει επίσης την ανάγκη για παραδοσιακές πλαστικές ρητίνες, που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αποκαταστατική οδοντιατρική, οι οποίες είναι τοξικές και λιγότερο ανθεκτικές».