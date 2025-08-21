Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε, ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Οι οικείοι του κάλεσαν άμεσα στο ΕΚΑΒ και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Ο γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρεται σε σοβαρή κατάσταση αυτήν την ώρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.