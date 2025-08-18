Την αποκάλυψη ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφώνησε να παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στη σύνοδο κορυφής που είχε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε στο CNN ο Αμερικανός αξιωματούχος, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να υπέγραψε την έγκριση της διάταξη η οποία προβλέπει τη συλλογική άμυνα της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει μία εισβολή, στα πρότυπα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Η «game changer» ρήτρα

Ο Γουίτκοφ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε τους Ρώσους να συμφωνούν σε αυτό» και το χαρακτήρισε ως «game changer».

«Καταφέραμε να κερδίσουμε την ακόλουθη παραχώρηση: Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία τύπου Άρθρου 5, που είναι ένας από τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους η Ουκρανία θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η είδηση πως Τραμπ και Πούτιν είχαν συμφωνήσει για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είχε γίνει γνωστό από χθες. Ο Γουίτκοφ έδωσε λίγες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργούσε στην πράξη μια τέτοια απόφαση, ωστόσο φάνηκε να είναι μια σημαντική αλλαγή στάσης του Πούτιν.

Η ανάρτηση του Τραμπ και η επιθυμία Ζελένσκι

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την δήλωση Τραμπ ότι αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνοντας στην Ουάσιγκτον τόνισε πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», σε ανάρτησή του μέσω X.