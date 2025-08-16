Την Κυριακή, φτάνει στο τέλος της η περίοδος των θυελλωδών ανέμων, η οποία μάλιστα είχε διάρκεια 10 ημέρες.

Αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά σταδιακά όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Ιόνιο θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Πιο πυκνές θα είναι στα βορειοδυτικά.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 36 στη δυτική Ελλάδα. Οι μέγιστες τιμές στη νησιωτική χώρα θα κυμανθούν κοντά στους 30 – 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 – 5 μποφόρ και στο Αιγαίο σε εντάσεις 4 – 6.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λιακάδα στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 – 34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι βόρειοι 3 – 5, στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 – 32 βαθμούς, με ασθενείς νότιους ανέμους 2 – 4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα κυμανθεί στους 34 – 35 βαθμούς. Οι βοριάδες, εξασθενημένοι πλέον, θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 3 – 5 μποφόρ.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Τις θερμές ώρες τις ημέρας στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 32 – 34 βαθμούς. Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 4 – 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για αύριο Κυριακή (17/8) ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε:

Αττική, Κύθηρα

Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Μαγνησία

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο

Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Ηλεία

Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά Β.Α. Αιγαίου

Σποράδες, Σκύρο, Θάσο, Σαμοθράκη, νησιά Ιονίου

Αχαΐα, Αρκαδία, Θεσπρωτία, Λάρισα, Ξάνθη