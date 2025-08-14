Ο καιρός το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου δε θα σημειώσει μεγάλες αλλαγές. Η θερμοκρασία θα έχει μικρή πτώση, ενώ και οι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν κοντά στα 7 μποφόρ.

Σήμερα, παραμονή της Παναγίας, Πέμπτη 14 Αυγούστου, θα υποχωρήσει η έντονη ζέστη των προηγούμενων ημερών, αν και θα υπάρχει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες αραιές νεφώσεις θα υπάρξουν στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά και στην Κρήτη. Σταδιακά, οι νεφώσεις θα επεκταθούν προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της ηπειρωτικής χώρας, όπως εξηγεί η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, θα πλησιάσει τους 34 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά το μεσημέρι, τους 37 στη δυτική Ελλάδα, ενώ οι μέγιστες στο Αιγαίο θα φτάσουν τους 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 – 5 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 6 – 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας και αραιές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι 4 – 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Ενώ, στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει λιακάδα αλλά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς, με νότιους ανέμους 2 – 4 μποφόρ.

Τι γίνεται με τα μελτέμια στο Αιγαίο;

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στο X, επισημαίνει ότι την Πέμπτη θα υπάρξει μία πρόσκαιρη εξασθένιση των ανέμων. Ωστόσο, από το απόγευμα της Παρασκευής πρόκειται να σημειωθεί μία νέα ενίσχυση, «όπου τοπικά το μελτέμι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι αυτές οι συνθήκες θα παραμείνουν και το Σάββατο. Δηλαδή, το μελτέμι στο βόρειο Αιγαίο «θα διατηρηθεί ενισχυμένο».

✅Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων την Πέμπτη και νέα ενίσχυση από το απόγευμα της Παρασκευής όπου τοπικά το μελτέμι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ και θα διατηρηθεί ενισχυμένο και το Σάββατο

✅Αναλυτικά στα δελτία του @Starchannelnew1 pic.twitter.com/v15uNeMjit — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 13, 2025

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Αρχικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά, Ιονίου, Ήπειρος Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Εύβοια.

Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Εύβοια. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στρέφονται σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στρέφονται σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων μέχρι το απόγευμα.

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων μέχρι το απόγευμα. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο τοπικά 6 μποφόρ.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται να είναι ο καιρός ανήμερα της Παναγίας. Πρόσκαιρες νεφώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στη Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ. Ακόμα, ο υδράργυρος προβλέπεται να έχει μία μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός και το Σάββατο 16 Αυγούστου. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ενδέχεται στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Αντίστοιχα, την Κυριακή 17 Αυγούστου, στο βόρειο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα κάνουν την εμφάνισή τους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα υπάρξουν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.