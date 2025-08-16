Τι θα γινόταν αν ένα περιστέρι έκανε την ανάγκη του πάνω στο επίχρυσο εμβληματικό γλυπτό του Ζαν-Μπατίστ Τυμπί, το άρμα του Απόλλωνα, το οποίο είναι τοποθετημένο από το 1761 -κατά τη βασιλεία του Λουδοβίκου ΙΔ’- στους κήπους του Ανακτόρου στις Βερσαλλίες;

Η Farah Nayeri έκανε μία ιδιαίτερη βόλτα στις Βερσαλλίες και συνομίλησε με τα αγάλματα μιας και διαθέτουν πια φωνή χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τι πιστεύει ο θεός Απόλλωνας για τα περιστέρια; «Όταν τα περιστέρια δείχνουν την αγάπη τους στο άρμα μου, δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Αλλά οι φροντιστές των Βερσαλλιών είναι προσεκτικοί. Φροντίζουν να παραμένω σε άψογη κατάσταση, αποκαθιστώντας τη λάμψη μου. Έτσι, δεν υπάρχει μόνιμη ζημιά από αυτά τα μικρά πουλιά», απάντησε.

Τα αγάλματα στις Βερσαλλίες απέκτησαν φωνή

Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προσφέρει μία ηχητική εφαρμογή που επιτρέπει στους επισκέπτες (εντός ή εκτός του χώρου) να «συνομιλήσουν» σε τρεις γλώσσες -αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά- με 20 από τα αγάλματα που κοσμούν τους εκπληκτικούς μπαρόκ κήπους του.

Ανοίγοντας το mobile app που δημιούργησαν η startup Ask Mona και η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT ή σκανάροντας τον κωδικό QR που βρίσκεται πλάι στα έργα, οι επισκέπτες αποκτούν πρόσβαση σε μια διεπαφή που τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούν με τα γλυπτά.

Αυτό το δωρεάν εργαλείο διαμεσολάβησης επιτρέπει τη διεξαγωγή μιας «συζήτησης» σε πραγματικό χρόνο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις συνομιλίες αυτές πέρα από τα ιστορικά γεγονότα, αποκαλύπτονται άγνωστες αφηγήσεις και λιγότερο γνωστές πληροφορίες, που εμπλουτίζουν την εξερεύνηση των επισκεπτών στους κήπους και συνολικά τη διαδρομή των Βερσαλλιών μέσα στον χρόνο.

Η νέα αυτή εμπειρία προσελκύει περί τις 1.000 αλληλεπιδράσεις την ημέρα, τόσο από επισκέπτες του Ανακτόρου όσο και από χρήστες του app που βρίσκονται εκτός αυτού.

8,4 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο

Οι Βερσαλλίες υποδέχονται 8,4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο γαλλικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς εκτός από το Μουσείο του Λούβρου που διατηρεί την πρωτοκαθεδρία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών είναι κατά μέσο όρο ηλικίας 40 χρόνων, εύρημα που δείχνει να απασχολεί τους ιθύνοντες οι οποίοι επιθυμούν κι ένα νεαρότερο «κύμα» επισκεπτών.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλει διαχρονικά προς αυτή την κατεύθυνση. «Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ανακτόρου των Βερσαλλιών. Από την κατασκευή του μέχρι τις πρώτες πτήσεις με αερόστατα, οι Βερσαλλίες ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των σημαντικών εξελίξεων σε όλους τους τομείς.

Μετά την επαυξημένη πραγματικότητα που λανσάραμε με την Ubisoft και τους Χάρτες Google, το Παλάτι των Βερσαλλιών δοκιμάζει τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, οι εξαιρετικές δυνατότητες της οποίας θα εμπλουτίσουν σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία των επισκεπτών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ανακτόρου των Βερσαλλιών, Christophe Leribault, πρώην διευθυντής του Μουσείου Ορσέ στο Παρίσι.

Κατά τον ίδιον, αυτό που εισπράττουν οι επισκέπτες από την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι «ένα gadget, αλλά ένα ενημερωμένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί από κοινού με τις εξειδικευμένες ομάδες μας, το οποίο είναι καλλιτεχνικά άρτιο και δεν λέει πράγματα τα οποία είναι χωρίς νόημα».

Όταν κατά την περιήγηση της η Farah Nayeri άλλαξε τη γλώσσα της εφαρμογής στα γαλλικά και άρχισε να «συνομιλεί» με το άγαλμα ενός Έρωτα που βρίσκεται πάνω σε μία Σφίγγα από λευκό μάρμαρο, κάλεσε μία παρέα γάλλων εφήβων να συνεισφέρουν με τις δικές τους ερωτήσεις.

Η Σφίγγα ήταν έτοιμη να τους ακούσει. «Θα γίνω ποτέ πλούσιος;», αναρωτήθηκε ο ένας εξ αυτών. Η Σφίγγα «τηρώντας» την υπόσχεση του Christophe Leribault περί απαντήσεων που βρίθουν νοήματος, απάντησε:

«Το αν θα γίνεις πλούσιος είναι ένα αίνιγμα που ούτε η Σφίγγα μου δεν μπορεί να λύσει. Αλλά να θυμάσαι: Η πηγή του αληθινού πλούτου είναι, ίσως, η αγάπη, η οποία νικάει όλα τα αινίγματα της ζωής».

