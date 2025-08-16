Γνωρίστε την Κεφαλονιά, ένα νησί με λιμναία και χερσαία σπήλαια ταυτισμένα με αρχαίους θεούς, βουτήξτε σε εκπληκτικές θάλασσες, δείτε τη χελώνα Caretta caretta που φωλιάζει στις παραλίες, δοκιμάστε ντόπια μπίρα και κρασιά από Ρομπόλα ή Βοστιλίδι και απολαύστε το καλοκαίρι στα κινηματογραφικά φεστιβάλ και τα πανηγύρια της.

Τι να κάνετε

• Πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς είναι το Αργοστόλι, στον κόλπο του Κούταβου, της δυτικής Κεφαλονιάς. Οι σεισμοί του 1953 αφαίρεσαν από την πόλη την ιταλογενή αρχιτεκτονική της, τα αναγεννησιακά και μπαρόκ αρχοντικά της. Το Αργοστόλι παραμένει μία ζωντανή πόλη, με την κεντρική πλατεία Βαλλιάνου, τα καφέ, τα εστιατόρια, τα ψαρομάγαζα νέας κοπής, τον Βοτανικό Κήπο (τηλ. 26710-24866) για την ανάδειξη της χλωρίδας του Ιονίου και τα τουριστικά ηλεκτρικά βαρκάκια με τα οποία μπορείτε να εξερευνήσετε τη λιμνοθάλασσα του Κούταβου.

• Στην απέναντι πλευρά του κόλπου βρίσκεται το Ληξούρι, μια παραθαλάσσια κωμόπολη με οργανωμένες υποδομές, καταλύματα και μια μικρή μαρίνα. Κάντε μια βόλτα στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, στο πάρκο των Ναυτικών, στον ναό του Αγίου Γερασίμου και καθίστε σε κάποιο εστιατόριο ή ταβερνάκι για μεζέ.

• Η κωμόπολη Σάμη της ανατολικής Κεφαλονιάς είναι σημαντική για το λιμάνι της, απ’ όπου υπάρχουν δρομολόγια τόσο για ελληνικά λιμάνια όσο και για το ιταλικό Μπάρι. Εξαιρετική είναι η Αρχαιολογική Συλλογή της Σάμης (τηλ. 26740-22458) με τα ψηφιδωτά και το αφιέρωμα στο υγρό στοιχείο, που καθόρισε τη ρωμαϊκή πόλη.

• Το Φισκάρδο, στο βόρειο άκρο της Κεφαλονιάς διατηρεί το παραδοσιακό χρώμα του, αφού ήταν από τα λίγα χωριά που δεν καταστράφηκαν από τους σεισμούς. Μικρό αλλά αμιγώς τουριστικό, έχει πολλά καταλύματα, που συνυπάρχουν με τα μνημεία, όπως είναι το ρωμαϊκό νεκροταφείο, τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και ο υπέροχος ενετικός φάρος.

• Ακόμη ένα δημοφιλές χωριό στο βορρά είναι η Άσσος, με πολύχρωμα κτίσματα και ενετικό κάστρο λίγο έξω από τον οικισμό. Αγαπημένο παραθαλάσσιο χωριουδάκι είναι και η Αγία Ευφημία.

• Η Κεφαλονιά ανήκει στις πιο ενεργές τεκτονικά περιοχές της Ευρώπης, με ιδιαίτερη γεωλογία και σπήλαια. Στο λιμναίο σπήλαιο της Μελισσάνης (περιήγηση με βάρκα) η αρχαιολογική ανασκαφή αποκάλυψε ένα ειδώλιο του θεού Πάνα και έναν δίσκο με τις Νύμφες να χορεύουν γύρω του, ενώ στο εκπληκτικό σπήλαιο της Δρογκαράτης κάποτε έδωσε συναυλία η Μαρία Κάλλας.

• Εξαιρετική η μεγάλη παραλία του Μύρτου, όμορφος ο Αθέρας, η Πλατιά Άμμος, ο Μακρύς Γιαλός και η Άβυθος. Θαλάσσια σπορ θα κάνετε στην Αντίσαμο, ήρεμες βουτιές στον Κατελειό, τη Φτέρη, κ.ά.

Μην χάσετε

• Η Κεφαλονιά είναι μεγάλο νησί και γι’ αυτόν τον λόγο διοργανώνονται πολλά φεστιβαλικά καλοκαιρινά δρώμενα. Στις 13 Αυγούστου το γήπεδο του Ληξουρίου θα υποδεχτεί το Pali Ekei Music Festival με DJ sets και συναυλίες. Στις 24-31 Αυγούστου αναμένεται το Kymata International Film Festival, κινηματογραφικό φεστιβάλ του Αργοστολίου στο συγκρότημα του Θαλασσόμυλου. Μέσα στον Αύγουστο προγραμματίζεται συνήθως η Γιορτή της Ρομπόλας στα Φραγκάτα. Αγαπημένο είναι και το Saristra Festival στη Σάμη. Στις 24 Αυγούστου ετοιμαστείτε για τη Βαρκαρόλα της Άσσου, στις 16 Αυγούστου και στις 20 Οκτωβρίου για τους εορτασμούς προς τιμήν του πολιούχου του νησιού, Αγίου Γερασίμου.

• Η Ορεάλιος Γη Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς παράγει βιολογικές και μη Ρομπόλες, όπως και άλλα κρασιά από Μοσχάτο, Μαυροδάφνη, Βοστιλίδι. Επισκεφθείτε το οινοποιείο για να γνωρίσετε από κοντά τη μεγάλη οινική παράδοση του νησιού (τηλ. 26710-86301). Το επισκέψιμο Κτήμα Χαριτάτου στα Κλαδάτα Ληξουρίου (τηλ. 6976-108768) είναι ένας παράδεισος επί γης, με εξαιρετικά κρασιά, λευκά, κόκκινα, ροζέ και φυσικά. Η Κεφαλονιά έχει και τη δική της μικροζυθοποιία, όπου παράγεται η χειροποίητη Kefalonian Beer, με επισκέψιμο tap room (τηλ. 6946-952951).

INFO

Η Wildlife Sense είναι μια ερευνητική περιβαλλοντική οργάνωση. Με τη συμμετοχή ντόπιων και ξένων εθελοντών διοργανώνει καθαρισμούς παραλιών, εποπτεία και ενημέρωση κοινού, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της Caretta caretta που φωλιάζει και αναπαράγεται στην Κεφαλονιά. Για εθελοντισμό ή οικονομική συνεισφορά, επικοινωνήστε στο τηλ. 6984 865941.