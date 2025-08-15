Αρκετοί τραυματίες από σιδηροδρομικό ατύχημα στη νότια Δανία.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε:

«Είμαστε παρόντες σε σιδηροδρομικό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Τίνγκλεβ», στη Νότια Γιουτλάνδη.

Ο σιδηροδρομικός φορέας της χώρας DSB δήλωσε ότι σταμάτησαν όλα τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ΜΜΕ της Δανίας, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Ο διοικητής της πυροσβεστικής που ανέλαβε το περιστατικό μίλησε για «μεγάλη καταστροφή».

Οι πληροφορίες αναφέρουν την ύπαρξη πολλών τραυματιών, ωστόσο για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστα η σοβαρότητα των τραυμάτων τους και ο ακριβής αριθμός τους.