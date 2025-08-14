Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα, που έκαιγε για περισσότερες από 48 ώρες, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες, ζώα και φυσικό περιβάλλον.

Μάλιστα, εξαιρετικά επιβαρυμένη είναι η ατμόσφαιρα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, καθώς σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τα επίπεδα των πιο λεπτών σωματιδίων (PM2.5) κυμαίνονται τρεις φορές πάνω από το όριο ασφαλείας.

Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, την ίδια ώρα που η πολιτική κόντρα με φόντο τα πύρινα μέτωπα φουντώνει.

Σκληρή κόντρα Κεφαλογιάννη – Πελετίδη

Διαμάχη ξέσπασε για τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα μεταξύ του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, σχετικά με τις διαχειριστικές ευθύνες.

«Το θέμα εδώ, χρειαζόντουσαν πτητικά μέσα τα οποία αυτά δεν ήρθαν την κατάλληλη στιγμή και όταν εμφανίστηκαν φύγανε την ακατάλληλη στιγμή» τόνισε ο δήμαρχος Πατρέων.

Ο ίδιος μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, τόνισε ότι «είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο μας απασχολεί ότι σε αυτό τον τομέα δε γίνονται οι δαπάνες που πρέπει, δεν έχουμε τα πτητικά μέσα που πρέπει, λέμε νούμερα αλλά στο πεδίο της μάχης για να γίνει η κατάσβεση, δυστυχώς, την ώρα που έπρεπε και στην έκταση που πρέπει και στο χρόνο που πρέπει, δεν τους είχαμε με αποτέλεσμα να απλωθεί η φωτιά. Η Πάτρα είναι καταπράσινη, έχει περιαστικό πλούτο τεράστιο και έφυγε η φωτιά».

Στην έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Λυπάμαι πολύ αλλά ο δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων, σε όλα τα επίπεδα, στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κύριο Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημοσιά ασφάλεια».

«Ο κύριος Κεφαλογιάννης την ανεπάρκειά του, πώς θα την αποδείξει; Δηλαδή είναι ικανοποιημένος με τη διαχείρισή του;» απάντησε ο Κώστας Πελετίδης στα πυρά του Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Mega News, στην εκπομπή «Now» με το Βασίλη Σφήνα.

«Δεν είπαμε εμείς στον κόσμο να μην ακούει το 112. Αλλά όταν διώχνεις τον κόσμο, σημαίνει ότι εγώ υπερασπίζομαι την περιουσία του, ότι έχουμε δυνάμεις. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Αυτό το λες, για να γλιτώσεις την ευθύνη. Αν το λες, το λες, για να υπερασπιστείς τους πολίτες, “θα το κάνω εγώ που ξέρω, επειδή εσύ δεν ξέρεις”. Αλλά όλο αυτό σημαίνει ατομική ευθύνη. Ο κύριος Κεφαλογιάννης νίπτει τας χείρας του με το 112», τόνισε ο Κώστας Πελετίδης, σχετικά με τα όσα του καταλογίστηκαν.

Στη Δικαιοσύνη οι συλληφθέντες

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο Πατρών το απόγευμα της Πέμπτης, κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων, 27 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται ότι προέβησαν σε εμπρησμό στην περιοχή Συχαινά της Αχαΐας.

Συγκεντρωμένο πλήθος τους προπηλάκισε και τους εξύβρισε χυδαία, φωνάζοντας «κάψατε όλη την Πάτρα».

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα και ο τρίτος κατηγορούμενος, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελικής αρχής για να του ασκηθεί δίωξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 25χρονος συλληφθείς αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Αχαΐα: