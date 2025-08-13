Χιλιάδες πολίτες της Κολομβίας απέτισαν ύστατο φόρο τιμής στον γερουσιαστή και υποψήφιο για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά την επίθεση εφήβου εκτελεστή τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το AFP, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο, στην πρωτεύουσα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας.

«Στη χώρα μας, δυστυχώς, έχουμε μεγάλο πρόβλημα», επικρατεί η άποψη ότι «αν κάποιος σκέφτεται διαφορετικά, η λύση είναι να τον σκοτώνεις», σημείωσε ο Χοσέ Κορβίτα, γραφίστας, που περίμενε στην ουρά. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Μεταξύ δακρύων και εναγκαλισμών, η σύζυγος του Μιγκέλ Ουρίμπε, η Μαρία Κλαούδια Ταρασόνα, έφθασε με τον μικρότερο γιο της στην αγκαλιά, συνοδευόμενη από δυο κόρες της, από προηγούμενο γάμο.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής, σε άλλη τοποθεσία στην Μπογκοτά, ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διέταξε ενός λεπτού σιγή.

El Presidente @PetroGustavo afirmó que no hay evidencias de que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay haya sido motivado por odio político y reiteró que la investigación continúa. También anunció que presentará denuncias ante las cortes contra quienes lo calumnien por este… pic.twitter.com/eBy4IY4v5W — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 12, 2025

Στην ομιλία του κατόπιν είπε πως «διεθνής ομάδα ειδικών» θα βοηθήσει να «εξακριβωθούν τα αίτια» της δολοφονίας.

Έξι ύποπτοι για την υπόθεση, ανάμεσά τους ο 15χρονος που πυροβόλησε τον γερουσιαστή, παραμένουν υπό κράτηση.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κολομβίας θεωρούν πως παράταξη ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην FARC, η Segunda Marquetalia («Δεύτερη Μαρκετάλια», η ονομασία παραπέμπει σε ιστορική μάχη), βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία.