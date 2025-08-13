Χθες το βράδυ καταγράφηκε σεισμική δόνηση έντασης 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ο σεισμός ήταν επιφανειακός, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, της κεντρικής διοικητικής έδρας του Αγίου Όρους.

Η σεισμική δόνηση δεν προκάλεσε αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ωστόσο η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή λόγω της ποικίλης γεωλογικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο τμήμα της Χαλκιδικής. Οι αρμόδιες αρχές και οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και προτρέπουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση επαναληπτικών σεισμικών γεγονότων.