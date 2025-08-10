Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα στις 19:53 το απόγευμα της Κυριακής, με βάθος 10 χλμ.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν στην Επαρχία Σίντζιρτζι στο νότιο άκρο του Νομού του Μπαλίκεσιρ, 133 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πόλη της Μυτιλήνης.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και Λέσβο.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί, 4,6 και 4,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Κατέρρευσε κτίριο στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ, έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.

Λέκκας: «Δεν θα επηρεαστεί η Ελλάδα»

Στο ΕΡΤΝews μίλησε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μετά τον ισχυρό σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, εκτιμώντας πως είναι η κύρια σεισμική δόνηση.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό, ενώ υπάρχουν δεκάδες μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος σεισμός δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο και το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας, που επηρεάζουν την Ελλάδα.