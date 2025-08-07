Σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, λίγο πριν τη μία (12.49) το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 23 χιλιόμετρα κι έγινε αισθητός σε όλη τη Μεσσηνία και τους γύρω νομούς. Σύμφωνα με αναφορές στην ιστοσελίδα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ήταν σχετικά σύντομος σε διάρκεια, αν και ισχυρός.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην ΕΡΤ ο Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής Γεωφυσικής στο ΑΠΘ, που προσδιόρισε χωρικά τον σημερινό σεισμό περίπου στα 10 χλμ, νότια – νοτιοδυτικά του Μελιγαλά, διαχωρίζοντάς τον από την περιοχή του γνωστού ρήγματος που είχε δώσει τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας, το 1986.

Χαρακτήρισε το σημείο ενδιάμεσης σεισμικότητας και τη δόνηση «συνηθισμένο τυπικό σεισμό», προειδοποιώντας για έντονη μετασεισμική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και μέρες.

Σε ερώτηση για το αν είναι ο κύριος σεισμός, ο κ. Παπαζάχος απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρουμε, καθώς τα ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή εύκολα κάνουν σεισμούς των 6 Ρίχτερ.

Όπως εξήγησε, οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να πάρουν τα βασικά μέτρα προφύλαξης που παίρνουμε όταν έχουμε μια ακολουθία σε εξέλιξη, δηλαδή σε σύγκριση με αντικείμενα, τα οποία είναι ασταθή, κατοίκηση κτιρίων τα οποία έχουν προβλήματα κτλ.