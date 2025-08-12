Ανεβαίνει στο εσωτερικό του Ισραήλ η πίεση προς την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, να μην προχωρήσει η νέα επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, καθώς έπειτα από τις μεγάλες διαδηλώσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου, η αντιπολίτευση μαζί με τους συγγενείς των ομήρων καλούν σε κινητοποιήσεις και απεργία και την Κυριακή που έρχεται.

Ο αρχηγός της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν σε απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, την ερχόμενη Κυριακή, συντασσόμενος με το κάλεσμα που απηύθυναν πρώτα οι οικογένειες ομήρων.

«Απεργήστε την Κυριακή», έγραψε ο Λαπίντ στο Χ, διευκρινίζοντας ότι απευθύνεται «ακόμα σε αυτούς που στηρίζουν την κυβέρνηση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν είναι θέμα διαμάχης ή πολιτικής. Κάντε το από αλληλεγγύη» προς τους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς και του συμμάχου της, του Ισλαμικού Τζιχάντ, στη Λωρίδα της Γάζας καθώς και προς τους δικούς τους ανθρώπους.

«Ήταν οι οικογένειες που το ζήτησαν … και αυτός είναι αρκετός λόγος», πρόσθεσε.

Το βασικό συνδικάτο της χώρας δεν θα συμμετέχει

Στις 10 Αυγούστου, γύρω στους 20 συγγενείς ομήρων κάλεσαν σε γενική απεργία την ερχόμενη Κυριακή, και χθες, Δευτέρα, το Φόρουμ οικογενειών των ομήρων, η βασική οργάνωση που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων, κάλεσε σε ανακοίνωσή της να ‘παραλύσει’ η χώρα εκείνη την ημέρα. Δεν κατάφεραν άμεσα να πείσουν το βασικό ισραηλινό συνδικάτο, το Histadrout. Το συνδικάτο αυτό αποφάσισε να «μην παραλύσει η οικονομία σε αυτή τη φάση», αλλά να στηρίξει «τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης των εργαζομένων» εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το Φόρουμ.