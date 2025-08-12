Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με τουρίστα στον Λυκαβηττό. Ο άνθρωπος έπεσε από μεγάλο ύψος στον γκρεμό που υπάρχει μπροστά από την εκκλησία του Άη Γιώργη, το πρωί της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας, ο οποίος κατά τις πρώτες πληροφορίες είναι περίπου 30 ετών από το εξωτερικό, έπεσε στο κενό από το άκρο του προαυλίου του Άη Γιώργη, όπου είναι τοποθετημένη μια μαρμάρινη πλάκα. Στο σημείο μάλιστα, έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο -όπου περνούν τα σκαλιά. Άτομα που ήταν στο σημείο κάλεσαν το 112 και στην περιοχή έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργοι, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο. Οι πυροσβέστες, με διασωστικό εξοπλισμό, και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο.

Για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα της λήψης φωτογραφίας. Σύντομα αναμένεται νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.