Ο καιρός θα είναι αρκετά ασταθής αυτές τις ημέρες. Θυελλώδεις άνεμοι και καύσωνας θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο θα επηρεάσει διάφορες περιοχές της χώρας. Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει γίνει αισθητή από τη Δευτέρα σε αρκετά σημεία της Ελλάδας. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει σημάνει τετραήμερος συναγερμός εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν.

Επίσης, ο υδράργυρος «χτύπησε» κόκκινο σε αρκετές περιοχές τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνάει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι και το σκηνικό σήμερα, Τρίτη. Ωστόσο, την Τετάρτη θα υπάρξει μικρή πτώση και σταδιακή αποκλιμάκωση από την Πέμπτη.

Τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται να έχουμε κανονικές θερμοκρασίες.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχιστούν. Βόρειες Κυκλάδες, νότια Εύβοια, Αττική και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα κυμανθούν στα 7 με πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Μικρή εξασθένιση θα σημειωθεί κατά τις νυχτερινές ώρες. Αυτό το σκηνικό θα επικρατήσει από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο.

Μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να είναι η ημέρα που θα κυριαρχήσει το μελτέμι στο Αιγαίο. Ωστόσο, σε περιοχές όπου δεν επηρεάζονται από το μελτέμι και συγκεκριμένα σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας θα κυριαρχήσει το κύμα ζέστης, με το θερμόμετρο να ξεπερνάει τοπικά στις συγκεκριμένες περιοχές τους 40 βαθμούς.

Ειδικότερα, ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα κυμανθεί σε υψηλές τιμές για την εποχή, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στη νότια Πελοπόννησο, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει έως 41, τοπικά και 42 βαθμούς. Στους 36-37 οι μέγιστες τιμές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, και έως 38 στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ακόμα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3-5, τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν 6-7 μποφόρ, και από τις Κυκλάδες και βορειότερα, δηλαδή στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, μέχρι και 8 μποφόρ.

Τι θα γίνει στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη;

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26-37 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 7, πρόσκαιρα το μεσημέρι και τα 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-36 βαθμούς Κελσίου, και οι άνεμοι θα πνέουν στο Θερμαϊκό από διάφορες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα, Τρίτη, από την ΕΜΥ

Προειδοποιήσεις: Πρόσκαιρα τοπικά θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 μποφόρ στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος

Αίθριος Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη αναμένεται λιακάδα σε όλη τη χώρα, με αραιή συννεφιά το μεσημέρι στα βόρεια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά με 35 βαθμούς, 39-40 στη δυτική Ελλάδα, στους 37 οι μέγιστες τιμές στο ανατολικό Αιγαίο και έως 34 στην Κρήτη. Επίσης, το βόρειο ρεύμα θα πνέει στο Αιγαίο στα 6-7 μποφόρ, και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα παραμείνει ισχυρό μέχρι 8 μποφόρ.

Την Πέμπτη με εξαίρεση πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στην Κρήτη, η μέρα θα κυλήσει με μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά , 37-38 στα δυτικά και έως 37 βαθμούς οι μέγιστες τιμές στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, μικρή εξασθένηση αναμένεται στο πεδίο των ανέμων, με τους βοριάδες να πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πού έφτασε ο υδράργυρος τη Δευτέρα 11 Αυγούστου;

Η θερμοκρασία χθες, Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές σημείωσε άνοδο, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει και τους 40 βαθμούς Κελσίου: