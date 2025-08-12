Στο πόδι είναι από τα ξημερώματα οι Αρχές στην περιοχή Λαγκάδα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, από φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα.

Μόλις εκδηλώθηκε η φωτιά, εστάλη μήνυμα από την Πολιτική Προστασία προς τους κατοίκους της περιοχής, που τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγα λεπτά αργότερα, ήχησε και πάλι το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα, να απομακρυνθούν προς Μύρτο.

Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές

Σύμφωνα με το inkefalonia, υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης σε Λακήθρα, Ατσουπάδες, Μηνιές, Καραβάδος, Αγία Ευφημία, Σάμη, Σκάλα και περιοχές της Ερίσσου.

Ως αιτία πιθανολογείται η πυρκαγιά στη Λαγκάδα, καθώς το ένα συμβάν προηγήθηκε του άλλου.

Δασική φωτιά στα Παλιάμπελα Αιτωολοακαρνανίας

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους.

Στο έργο της πυρόσβεσης επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) .

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ήχησε το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Λεπτά αργότερα ωστόσο, οι κάτοικοι από το Βαρκό κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Παλιάμπελα.

Εναέρια στη φωτιά στη Ζάκυνθο

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.

Τα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα

Καλύτερη είναι η εικόνα σε Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Μανδρότοπο Θεσπρωτίας. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε δασική έκταση στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Υπό πλήρη έλεγχο, τέθηκε, σύντομα, η απογευματινή φωτιά, που εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο στην ορεινή Σκοτεινή του δήμου Άργους – Μυκηνών,

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης. H εικόνα είναι βελτιωμένη, κυρίως λόγω των αλλεπάλληλων ρίψεων από τα εναέρια μέσα.

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στη περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιωτολοακαρνανίας. Η φωτιά, μετά την επέμβαση της Πυροσβεστικής, παρουσιάζει πολύ καλύτερη εικόνα. Κάτοικοι και επισκέπτες έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παλαίρου, σε έκταση με καλάμια.