«Η πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία, που παρουσιάστηκε ως η καλύτερη που είχε γνωρίσει ποτέ η χώρα. Και ήταν – μέχρι που ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σημειώνει δηκτικά η γερμανική εφημερίδα TAZ σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό δημοσίευμα για τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με το άρθρο, ήδη από τη θητεία του ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της μνημονιακής κηδεμονίας, ο Μητσοτάκης ακολουθούσε τη δική του ατζέντα ενώ από τον Ιούλιο του 2019, ως πρωθυπουργός και αρχηγός της ΝΔ, κυβερνά με «σιδηρά πυγμή».

Σκάνδαλα και συγκάλυψη

Η TAZ σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός έχει «πολλή βρωμιά στα χέρια του»: Από το σκάνδαλο των υποκλοπών, έως τη συγκάλυψη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και μέχρι και το πρόσφατο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ, που συνδέεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την εφημερίδα, το μοτίβο είναι σταθερό: «Μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση». Οι υποστηρικτές του και ο ίδιος «γλιτώνουν πάντα ατιμώρητοι» χάρη στον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, της δικαστικής εξουσίας και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η «χαριστική βολή»

Η TΑΖ δεν παραλείπει να αναφέρει ότι ο Μητσοτάκης ανάγκασε περίπου εξήντα κυβερνητικούς βουλευτές να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, ώστε να απορριφθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή σχετικά με το σκάνδαλο των επιδοτήσεων και υπενθυμίζει ότι ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει επιστολική ψήφο μόνο για βουλευτές σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μετά τον τοκετό ή σε περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό για σοβαρούς λόγους.

Νεποτισμός, πελατειακό σύστημα και διαφθορά

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός «υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία». Η TAZ κάνει λόγο για ένα «ανεξέλεγκτο πελατειακό σύστημα, νεποτισμό και αχαλίνωτη διαφθορά», στοιχεία που κρατούν τον γόνο πολιτικής δυναστείας στην εξουσία «σε βάρος της πλειοψηφίας».

Με σκωπτικό τόνο, η εφημερίδα αναφέρει πως «αν μπορούσε να λαδώσει τον Peanut, τον σκύλο του, πιθανότατα θα το έκανε». Και καταλήγει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρέσκεται να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστής. Στην πραγματικότητα, είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα».