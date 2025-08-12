Ζούμε σε μια Ελλάδα που καίγεται κατά τόπους, αλλά και… κατά τα ήθη, τους νόμους και τις αρχές! Μέσα στη χρονιά αυτή, τα σκάνδαλα έχουν αποσβολώσει την κοινωνία, που σιωπά ανήμπορη μπροστά σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον στην πλειοψηφία της. Ουδεμία άλλη φωνή εισακούγεται στη Βουλή, παρά μόνον… η φωνή της τραγουδίστριας βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας!

Η περίπτωση των Τεμπών είχε συσπειρώσει εκατομμύρια πολιτών σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, κλυδωνίζοντας την κυβέρνηση, η οποία όμως μεθοδικά, κατάφερε να προστατεύσει τον υπεύθυνο υπουργό για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, της οποίας η έλλειψη είχε ως συνέπεια τη στυγνή δολοφονία 57 αθώων πολιτών και να τον παραπέμψει στο Δικαστικό Συμβούλιο για πλημμέλημα… Oι συγγενείς, όμως, των θυμάτων δε θα εγκαταλείψουν τον δίκαιο αγώνα τους.

Η παράνομη παρακολούθηση του προέδρου του ΠαΣοΚ και άλλων πολιτικών παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες, ενώ η Ομάδα Αλήθειας της Ν.Δ. γιόρτασε τα 13 χρόνια λειτουργίας της!

Ακολούθησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρακολούθησα τη συνεδρίαση της Βουλής για την ψήφιση εξεταστικής /προανακριτικής επιτροπής και ομολογώ ότι ντράπηκα που είμαι Ελληνίδα, μπροστά στην καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής και τη θεσμική απρέπεια των κυβερνώντων. Παρά τις έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις, συνολικά της Αντιπολίτευσης και την αποχώρησή της από την συνεδρίαση, με 83 παρόντες βουλευτές και την επιστολική ψήφο των υπολοίπων της Ν.Δ., η κυβέρνηση «αποφάσισε και διέταξε» την ψήφιση της εξεταστικής επιτροπής. Την προανακριτική την έχει απορρίψει, γιατί είναι η μόνη που θα έδινε την δυνατότητα ανάκρισης των υπευθύνων για τα σκάνδαλα και αξιολόγησης των πράξεών τους. Δικαιολογούμενος στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απέναντι στην τεκμηριωμένη νομικά έντονη αντίδραση του Ευάγγελου Βενιζέλου, επεχείρησε να αμφισβητήσει τον ίδιο τον διακεκριμένο διεθνώς καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου!

Τέλος, δεν υπάρχει στο όργιο καταχρήσεων του πελατειακού κράτους, το οποίο προχώρησε, όπως αποκαλύπτεται, και στον επιστημονικό-ερευνητικό τομέα. 50 καθηγητές καταγγέλλουν ατεκμηρίωτες αξιολογήσεις-εξπρές και απορρίψεις γραμμένες από τεχνητή νοημοσύνη σε προτάσεις που αφορούσαν ευρωπαϊκούς πόρους για την καινοτομία. Πρόκειται για άθλια εκμετάλλευση 300 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που προορίζονταν για την ενίσχυση της έρευνας και κυρίως του έργου των νέων ερευνητών.

Παράλληλα με τα τεκταινόμενα στην εσωτερική πολιτική της κυβέρνησης, η αντίστοιχη εξωτερική είναι επιεικώς ανύπαρκτη. Η κυβέρνηση σαν κοπάδι – συνηθισμένη, ως φαίνεται, από τα… βοσκοτόπια… – παρακολουθεί τις επιτυχείς με την Ευρώπη διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, μη μέλους της Ε.Ε., αλλά και τις παράλογες απαιτήσεις της επεκτατικής της πολιτικής. Ενδιαφέρεται και στηρίζει τις χώρες, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, ενώ την ίδια ώρα, αδιαφορεί πλήρως για τα κατεχόμενα της Κύπρου μας από τους Τούρκους, επί μισό αιώνα!

Ο Ανθρωπος έχει απαξιωθεί, η κοινωνία εμπαίζεται ανελέητα, ταλανίζεται σιωπηλή και ανέχεται μια κυβέρνηση που ασχημονεί και δίνει μια εικόνα οίκτου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όπου και η ίδια ανήκει. Με τέτοιες συνθήκες, ποιον από τους εταίρους αναμένουμε να μας στηρίξει;

Θέλω, όμως, να πιστεύω ότι εμείς οι έλληνες πολίτες μπορούμε, ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά και συνολικά, να αντιδράσουμε δυναμικά, το λέει η ψυχή μας… Φθάσαμε στο απροχώρητο και, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.