Η τεχνολογία αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνίας, καθορίζοντας τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Ωστόσο, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου, η εκπροσώπηση των γυναικών στην τεχνολογία παραμένει περιορισμένη, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για δράσεις που θα γεφυρώσουν το χάσμα των φύλων.

Το Χάσμα των Φύλων στην Τεχνολογία

Η έλλειψη γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας δεν είναι τυχαία. Πολιτισμικές προκαταλήψεις, στερεότυπα, και η περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες συνιστούν σημαντικά εμπόδια. Από μικρή ηλικία, τα κορίτσια συχνά αποθαρρύνονται από το να ακολουθήσουν καριέρες στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). Επιπλέον, η έλλειψη γυναικείων προτύπων στον τομέα αυτόν δυσχεραίνει την ανάδειξη της γυναικείας παρουσίας.

Η Σημασία της Ενίσχυσης των Γυναικών

Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην τεχνολογία είναι ζήτημα καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Έρευνες δείχνουν ότι οι ομάδες με διαφορετικότητα φύλων είναι πιο αποδοτικές και δημιουργικές, ενώ οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις απολαμβάνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Η ένταξη περισσότερων γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας ενισχύει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογιών που αντανακλούν ποικίλες ανάγκες και εμπειρίες, συμβάλλοντας σε μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία.

Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης και πως μπορεί να υποστηρίξει τις γυναίκες στον κλάδο της Τεχνολογίας

Η εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για τη γεφύρωση του χάσματος των φύλων. Τα προγράμματα επιστήμης υπολογιστών μπορούν να δώσουν στις γυναίκες τα εφόδια που χρειάζονται για να εισέλθουν και να διαπρέψουν στον τομέα της τεχνολογίας. Ειδικά προγράμματα σπουδών που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών, καθώς και υποστηρικτικά δίκτυα και μέντορες, συμβάλλουν στην άρση των εμποδίων.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ισότητα και ποικιλομορφία, υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις που προάγουν τη συμμετοχή και ενδυνάμωση των γυναικών στις επιστήμες υπολογιστών και την τεχνολογία.

Το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη πρακτικής άσκησης και ευκαιριών απασχόλησης, δίνοντας έμφαση στην πρόσληψη γυναικών. Παράλληλα, φιλοξενεί εκδηλώσεις όπως σεμινάρια και hackathons που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή.

Επιπλέον, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Σπουδών του EUC προσφέρει ευέλικτα προγράμματα σπουδών που δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να συνδυάσουν τις προσωπικές, επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις με την εκπαίδευση και να εξελίξουν την καριέρα τους.

Πληροφορική – Bachelor of Science

Το πρόγραμμα σπουδών στην Πληροφορική εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών. Είναι βασισμένο και σύγχρονο με τις εξελίξεις στον τομέα και τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών (IEEE και ACM).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως τη ρομποτική, τον ψηφιακό σχεδιασμό παιχνιδιών, mobile app development, big data, τις εφαρμογές κινητών, τα λειτουργικά συστήματα και τα δίκτυα υπολογιστών.

Το πρόγραμμα καινοτομεί με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών στον κόσμο του προγραμματισμού και της ανάπτυξης λογισμικού. Παρέχεται δε, η δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς στον τομέα της πληροφορικής και της ρομποτικής, στους οποίες ομάδες του EUC έχουν επανειλημμένως διακριθεί.

Το πρόγραμμα συνεχώς εξελίσσεται και ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής, όπως τους τομείς της Μηχανικής Λογισμικού, του Cloud Computing, της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), της Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), των Δικτύων Υπολογιστών και των Big Data.

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Bachelor of Science

Ολοένα και πιο απαραίτητοι είναι οι μηχανικοί Η/Υ για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της δικτύωσης υπολογιστών. Γι’ αυτό τον λόγο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου στην Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξασφαλίζοντάς τους τις αναγκαίες δεξιότητες στους τομείς της μηχανικής λογισμικού, του τεχνικού εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την παράδοση και τη διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υπολογιστών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν μια ουσιαστική βάση στις αρχές και τη θεωρία της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ καλύπτουν τεχνολογικά θέματα, όπως η εξέλιξη του Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity και AI.

Ένα βασικό συστατικό του Bachelor of Science είναι η πρακτική εργαστηριακή άσκηση. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να διεξάγουν έρευνα μέσω πρακτικής άσκησης στους τομείς Computer Engineering, ενώ παράλληλα, ενισχύονται με τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες για να δημιουργήσουν τις δικές τους νεοσύστατες επιχειρήσεις και να γίνουν οι νέοι/ες επιχειρηματίες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών όπως η Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και οι Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM. Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσφέρουν ευελιξία και επιτρέπουν την ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές, στις οικογενειακές και στις προσωπικές υποχρεώσεις με την επιδίωξη της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy ή επικοινωνήστε στο admit@euc.ac.cy και στο 00357 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2025: 6 Οκτωβρίου 2025.