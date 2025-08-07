Φυσιολογικό χαρακτηρίζουν τον σεισμό 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 7/8 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας οι σεισμολόγοι.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας στην ΕΡΤ, το γεγονός είναι «στο πλαίσιο της φυσιολογικής σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής. Παράλληλα, τόνισε πως «τα χαρακτηριστικά του σεισμού δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία και η μετασεισμική δραστηριότητα δε μας προβληματίζει μέχρι στιγμής».

Επιφανειακή περιέγραψε τη σεισμική δόνηση και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Με ανάρτηση του στο Facebook ξεκαθάρισε πως «το επίκεντρο εντοπίζεται βορειοδυτικά του Μεσσηνιακού κόλπου και δεν έχει σχέση με το επίκεντρο του γνωστού καταστροφικού σεισμού της Καλαμάτας στις 13.9.1986.» Αφήνει, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειώθηκε «εκεί που έγινε ο μεγάλος επίσης καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 στις 6.10.1947.»

Ο κ. Παπαδόπουλος εξηγεί πως «δεν έχουν προηγηθεί άλλοι μικρότεροι σεισμοί και μόνο δύο μικροί μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Θα δούμε τη συνέχεια και ίσως επανέλθουμε.»

«Θα συνεχιστούν οι μετασεισμοί»

Ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤNews ότι ήδη υπάρχουν μετασεισμοί των 2,5 Ρίχτερ στην περιοχή, οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες.

Ο κ. Παπαζάχος διευκρίνισε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε μία περιοχή ενδιάμεσης σεισμικότητας, καθώς δεν είναι στο ρήγμα από τον σεισμό του 1986 στην Καλαμάτα.

Παράλληλα, τόνισε πως τέτοιοι σεισμοί είναι γενικά μεμονωμένοι και αρκετά συνηθισμένοι στην Ελλάδα και από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα. Τις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρχουν λογικά μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν και τα 4 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκαλείται ανησυχία.

Σε ερώτηση για το αν είναι ο κύριος σεισμός, ο ίδιος απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρουμε, καθώς τα ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή εύκολα κάνουν σεισμούς των 6 Ρίχτερ.

Όπως εξήγησε, οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να πάρουν τα βασικά μέτρα προφύλαξης που παίρνουμε όταν έχουμε μια ακολουθία σε εξέλιξη, δηλαδή σε σύγκριση με αντικείμενα τα οποία είναι ασταθή, κατοίκηση κτιρίων τα οποία έχουν προβλήματα κτλ.