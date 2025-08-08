Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 11,6 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Ερέτριας και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες είχαν πραγματοποιηθεί πολλοί σεισμοί στην περιοχή, όμως οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μικροί σε ένταση. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος που σημειώθηκε.

Στη φωτογραφία που μπορείτε να δείτε ακριβώς από πάνω βλέπετε τους σεισμούς που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες επτά ημέρες.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για το σεισμό στην Ερέτρια

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη σεισμική δόνηση τονίζοντας: «Σεισμός μεγέθους 4,0 στα βόρεια της Ερέτριας, αισθητός και στην Αττική. Επειδή από μέρες κουνάει εκεί και τα μεγέθη μεγαλώνουν θα πρέπει να το δούμε. Από αύριο».