Συγκέντρωση και πορεία για την Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο πανελλαδικών δράσεων αλληλεγγύης που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα σε περισσότερες από 100 περιοχές σε όλη τη χώρα, με πρωτοβουλία του March to Gaza.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ» δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Εικόνες: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI