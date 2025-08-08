Κατά την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 50.761.000 ευρώ σε 54.846 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο, με τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ να λαμβάνουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Συντάξεις

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΠΗΓΗ: ot.gr