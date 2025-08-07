Σε έναν τεχνολογικό πόλεμο όπου οι αλγόριθμοι είναι το «νέο πετρέλαιο», η Apple φαίνεται να χάνει τη μάχη.

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως ο καθοριστικός παράγοντας ισχύος στη Silicon Valley, ο κολοσσός του iPhone βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζική φυγή ταλέντων προς ανταγωνιστές που προσφέρουν όχι μόνο παχυλές απολαβές αλλά και υποσχέσεις για τεχνολογική πρωτοκαθεδρία.

H Apple χάνει τα ταλέντα της

Από τις αρχές του 2025, περίπου δώδεκα κορυφαία στελέχη της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αποχωρήσει, αναφέρουν στο ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Ανάμεσά τους και ηγετικά μέλη της ομάδας Foundational Models, όπως ο Ruoming Pang, ο οποίος μετακινήθηκε στη Meta με φημολογούμενο μπόνους άνω των $100 εκατ.

Η OpenAI προσέλαβε πρόσφατα τους μηχανικούς Brandon McKinzie και Dian Ang Yap, ενώ η καναδική Cohere έκλεισε συμφωνία με τον επιστήμονα μηχανικής μάθησης Liutong Zhou.

Παράλληλα, αρκετά ακόμα μέλη της ομάδας εγκατέλειψαν την Apple για start-ups ή για τους ανταγωνιστές της.

Πίεση στον Tim Cook να περάσει στην αντεπίθεση

Ο Tim Cook, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, ανακοίνωσε νέες επενδύσεις στον τομέα του AI και συγκάλεσε σπάνια εσωτερική συνάντηση με στόχο την «επανεκκίνηση» της στρατηγικής AI της Apple.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη της Siri —της φωνητικής βοηθού της Apple— έχουν οδηγήσει σε εσωτερικές ανακατατάξεις.

Η ανάπτυξη της «Apple Intelligence», μιας σουίτας προηγμένων AI λειτουργιών, θεωρείται κρίσιμη για την ανάκαμψη του brand, όμως η αργή πρόοδος δημιουργεί ανησυχία ότι η Apple χάνει την επαφή με τις προσδοκίες των χρηστών.

Η κρίσιμη μάχη των Foundation Models

Το τμήμα Foundation Models της Apple υπολογίζεται ότι απαρτίζεται από μόλις 50-60 άτομα — αριθμός μικρός για τις απαιτήσεις ενός παγκόσμιου παίκτη στον χώρο της AI.

Ειδικοί του κλάδου επισημαίνουν ότι μόλις 1.000-2.000 επαγγελματίες παγκοσμίως διαθέτουν την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη θεμελιωδών μοντέλων AI.

Η Meta, η OpenAI, η xAI του Elon Musk, ακόμα και η Microsoft —που πρόσφατα στρατολόγησε πάνω από 20 άτομα από την DeepMind— «κυνηγούν» το ίδιο περιορισμένο ταλέντο με επιθετικές στρατηγικές.

Ο πόλεμος για τα μυαλά της AI μόλις ξεκίνησε

«Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πλέον τα κορυφαία ταλέντα AI ως στρατηγικά assets, στο ίδιο επίπεδο με την πνευματική ιδιοκτησία», λέει ο Graig Paglieri της Randstad Digital στους FT.

Και όπως φαίνεται, στην Apple έχουν αρχίσει να αισθάνονται την πίεση.