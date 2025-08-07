5 το πρωί: Πρωτοβουλίες Τραμπ για Ουκρανία – Στα διεθνή ΜΜΕ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στη φυλακή η μητέρα της 3χρονης
Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να βάλει στο ίδιο τραπέζι τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
1
Το παίρνει πάνω του ο Τραμπ
- Αναλαμβάνει πρωτοβουλία: Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι αποφασισμένος να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Για αυτό το λόγο σχεδιάζει να πραγματοποιήσει άμεσα τετ α τετ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στη συνέχει να πραγματοποιηθεί τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
- Το τηλεφώνημα: Για τα σχέδιά του πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του κ. Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.
- Τι προηγήθηκε: Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια όσων προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της Τετάρτης. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε τρίωρη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν πολλά, ωστόσο λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ την χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά παραγωγική» και επεσήμανε ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος». Παράλληλα, τόνισε ότι επικοινώνησε με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες.
2
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε θέμα και στα διεθνή ΜΜΕ
- «Ο Μητσοτάκης μπλοκάρει την έρευνα»: Με αυτόν τον τίτλο το «Politico» περιγράφει σε ρεπορτάζ του το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως υπογραμμίζεται δε, αν και υπουργοί και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης κατονομάζονται ως ύποπτοι από τους ευρωπαίους εισαγγελείς, είναι πιθανό να διαφύγουν, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης.
- «Ένα τεράστιο σκάνδαλο… συγκλονίζει την κυβέρνηση»: Η γαλλική εφημερίδα «Libération» αρχίζει την περιγραφή του σκανδάλου από την ημέρα του φιάσκου στη Βουλή. Μάλιστα, το χαρακτηρίζει ως μία κομβική στιγμή για μία υπόθεση που «αποσταθεροποιεί την κυβέρνηση». Σημειώνει δε, πως τουλάχιστον, 290 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν υπεξαιρεθεί με αυτές τις μεθόδους. Υπάρχουν πηγές που αναφέρουν ότι τα ποσά άγγιζαν τα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, για 8 χρόνια. Ενώ το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδα εστιάζει επίσης, στο γεγονός ότι μέσα σε πέντε χρόνια έχουν αλλάξει έξι διευθυντές.
- «Στα βοσκοτόπια μεγαλώνουν επιδοτήσεις»: Καυστικός είναι και ο τίτλος του γαλλικού περιοδικού «Le Vif», το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι Έλληνες “αγρότες” έχουν τσεπώσει εκατομμύρια σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για γη που δεν τους ανήκε». Ενώ εστιάζει και στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων από τις παράνομες επιδοτήσεις δόθηκαν σε αγρότες από την Κρήτη.
3
Δεσμεύσεις για τη Μονή Σινά από την Αίγυπτο
- Αισιοδοξία για τη Μονή Σινά: «Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα διαταραχθούν η συνέχεια και ο λατρευτικός ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής, χαρακτηριστικό της θρησκευτικής ανοχής, αλλά και του σεβασμού στα θρησκευτικά δικαιώματα που ανέκαθεν επιδεικνύει η Αίγυπτος», υπογράμμισε πως έλαβε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.
- Η αναφορά του Αμπντελάτι: Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ αποκάλυψε ότι «σύντομα θα γιορτάσουμε μια συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Μονής με την παρουσία της Ελλάδας» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «υπάρχει απόλυτη κατανόηση για τις εξελίξεις στο θέμα». Τόνισε ότι οι εντολές του Αιγύπτιου προέδρου ‘Αμπντελ Σίσι είναι να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις σχέσεις Αιγύπτου και Ελλάδας, και σημείωσε ότι «με αυτή την ιστορική και θρησκευτική βαρύτητα που έχει η Μονή δεν μπορεί παρά να είναι γέφυρα κατανόησης μεταξύ των δυο χωρών».
- Κοινή θέση σχετικά με την Λιβύη: Ο κ.Γεραπετρίτης σημείωσε ότι Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν κοινή θέση στα δύο μείζονα θέματα που αφορούν και τη Λιβύη, την παράτυπη μετανάστευση και την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
4
Στη φυλακή η 32χρονη για τη δολοφονία της 3χρονης στο Παλαιό Φάληρο
- Δεν έπεισε: Πέντε ώρες κατέθετε στον ανακριτή η 32χρονη που κατηγορείται για το θάνατο της 3χρονης κόρης της στο Παλαιό Φάληρο. Ωστόσο, όσα είπε δεν έπεισαν ούτε τον εισαγγελέα, ούτε και τον ανακριτή οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκισή της.
- Τι ισχυρίστηκε: Στην απολογία της ανέφερε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να έχει χτυπήσει η ίδια το παιδί της. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το κοριτσάκι ήταν νεκρό όταν το άφησε στην παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάληρο.
- Τι περιμένει η ΕΛΑΣ: Οι Αρχές αναμένουν τις ιστολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα ξεκαθαρίσουν επίσης, αν οι κακώσεις ήταν προθανάτιες ή μεταθανάτιες. Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για πνιγμό, ενώ στην πρώτη της κατάθεση η 32χρονη Αλγερινή είχε υποστηρίξει ότι το κοριτσάκι ζούσε πριν φτάσουν στην παραλία.
5
Ευρωπαϊκές μάχες σε τριπλό ταμπλό
- Στην Κύπρο η ΑΕΚ: Νωρίς νωρίς, μόλις στις 19:00, θα πέσει στη μάχη η Ένωση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον Άρη Λεμεσού εκτός έδρας και θα διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να έχει βάσιμες πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs του Conference League, όπου θα την περιμένει μάλλον η Άντερλεχτ.
- Πρεμιέρα για ΠΑΟΚ: Λίγο αργότερα, στις 20:30, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα φιλοξενήσει την αυστριακή Βόλφσμπεργκερ για τον γ’ προκριματικό του Europa League και θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα της κατάμεστης Τούμπας. Οι εσωτερικές ισορροπίες στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης έχουν διαταραχθεί εσχάτως, αλλά οι ποδοσφαιριστές δεν επηρεάζονται όσο ο κόσμος.
- Δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός: Η ελληνική βραδιά κλείνει στις 21:00 στο ΟΑΚΑ. Κόντρα στη Ρέιντζερς η ομάδα του Ρουί Βιτόρια απέτυχε, με αντίπαλο τη Σαχτάρ ψάχνει την υπέρβαση. Οι «πράσινοι» υποδέχονται την ουκρανική ομάδα στην Αθήνα κι ευελπιστούν πως στο τέλος θα είναι αυτοί που θα βρεθούν στα playoffs του Europa League για να παίξουν με τη Σάμσουσπορ κι ότι δεν θα υποβιβαστούν σε αυτά του Conference.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.