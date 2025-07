Ο πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε ότι ιδρύει ένα νέο πολιτικό κόμμα μαζί με την πρώην συνάδελφό του στο Εργατικό Κόμμα, Ζάρα Σουλτάνα, με την έντονη αντίθεση των δύο προς το Ισραήλ να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της νέας παράταξης.

Ο Κόρμπιν, ο οποίος έχασε δύο εκλογές ως ηγέτης του Εργατικού Κόμματος το 2017 και το 2019 και η Σουλτάνα, η οποία ηγήθηκε των εκκλήσεων για το πάγωμα των πωλήσεων όπλων από τη Βρετανία στο Ισραήλ, δηλώνουν ότι το νέο κόμμα θα ονομάζεται «Your Party».

«Είναι καιρός για ένα νέο είδος πολιτικού κόμματος. Ένα κόμμα που θα έχει τις ρίζες του στις κοινότητές μας, στα συνδικάτα και στα κοινωνικά κινήματα», αναφέρουν σε κοινή δήλωση.

Στην ανακοίνωσή τους, ζήτησαν «μαζική αναδιανομή του πλούτου και της εξουσίας» και δήλωσαν ότι θα «συνεχίσουν να απαιτούν τον τερματισμό όλων των πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ».

It’s time for a new kind of political party – one that belongs to you.

Sign up at https://t.co/0bhBHhWvVa. pic.twitter.com/UwjHBf4nZQ

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 24, 2025