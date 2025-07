Φιλόδοξο και δυναμικό χαρακτηρίζει η Κομισιόν τον προϋπολογισμό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετία 2028 – 2034 (ή 1,26% του ΑΕΠ της ΕΕ κατά μέσο όρο τη συγκεκριμένη περίοδο).

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το πλαίσιο θα εξοπλίσει την Ευρώπη με έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της να γίνει μια ανεξάρτητη, ευημερούσα, ασφαλής και ακμάζουσα κοινωνία και οικονομία κατά την επόμενη δεκαετία.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων σε πολλούς τομείς όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, η μετανάστευση, η ενέργεια και η ανθεκτικότητα στο κλίμα. Αυτές δεν είναι προσωρινές, αλλά αντικατοπτρίζουν συστημικές γεωπολιτικές και οικονομικές μετατοπίσεις που απαιτούν μια ισχυρή και μακρόπνοη απάντηση.

Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, προτείνει έναν θεμελιώδη επανασχεδιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος θα είναι πιο εξορθολογισμένος, ευέλικτος και αποτελεσματικός. Θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να υλοποιεί βασικές πολιτικές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα νέες και αναδυόμενες προτεραιότητες. Αυτός ο προϋπολογισμός θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τους εταίρους και – πάνω απ’ όλα – το συλλογικό μέλλον της ΕΕ.

Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός της ΕΕ απαιτεί εκσυγχρονισμένες και σταθερές πηγές εισοδήματος. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή προτείνει επίσης νέους ίδιους πόρους και προσαρμογές στους υπάρχοντες, οι οποίοι θα μετριάσουν την πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς, δημιουργώντας 58,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Πρόεδρος von der Leyen δήλωσε: «Ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός μας θα βοηθήσει στην προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, στην ενίσχυση του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης και στην άνθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μας. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, ο προϋπολογισμός θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διαμορφώσει το δικό της πεπρωμένο, σύμφωνα με το όραμα και τα ιδανικά της. Ένας προϋπολογισμός που υποστηρίζει την ειρήνη και την ευημερία και προωθεί τις αξίες μας είναι το καλύτερο εργαλείο που μπορούμε να έχουμε σε αυτές τις αβέβαιες εποχές».

Η πρόταση της Επιτροπής έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ καθοδηγείται από τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα που οι εθνικοί προϋπολογισμοί δεν μπορούν να επιτύχουν μόνοι τους.

Ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα συγκεντρώσει τα κονδύλια της ΕΕ που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής, με επίκεντρο την πολιτική συνοχής και τη γεωργική πολιτική. Αυτή η στρατηγική θα εφαρμοστεί μέσω Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης, απλούστερων και πιο προσαρμοσμένων, για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου κάθε ευρώ.

Η ύπαρξη ενός ενιαίου σχεδίου ανά κράτος μέλος που ενσωματώνει όλα τα σχετικά μέτρα στήριξης – είτε για εργαζόμενους, αγρότες είτε για αλιείς, πόλεις ή αγροτικές περιοχές, περιφέρειες είτε σε εθνικό επίπεδο – εξασφαλίζει πολύ ισχυρότερο αντίκτυπο και πολύ πιο αποτελεσματική χρήση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την υποστήριξη των εδαφών και των κοινοτήτων της Ένωσης. Επιφέρει πραγματική απλούστευση, τόσο για τις δημόσιες αρχές όσο και για τους άμεσους δικαιούχους.

Τα Σχέδια θα ενισχύσουν τη σύγκλιση και θα μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες. Θα προσδιορίσουν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές μας.

Τα Σχέδια αυτά θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των περιφερειών, των τοπικών κοινοτήτων και όλων των άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο ίδιο ποσό χρηματοδότησης όπως και σήμερα.

Επιπλέον, θα υπάρχει ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσό για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, καθώς και μια δικλείδα ασφαλείας που θα διασφαλίζει ότι αυτές θα λάβουν συνολικά τουλάχιστον τόση χρηματοδότηση όσο και στο πλαίσιο του τρέχοντος κονδυλίου συνοχής.

Η στήριξη εισοδήματος προς τους αγρότες και τους αλιείς θα είναι οριοθετημένη, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών μέτρων, επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στήριξης νέων αγροτών και εργαλείων διαχείρισης κινδύνου. Οι κανόνες χρηματοδότησης για τη γεωργία και τις αγροτικές κοινότητες θα είναι απλούστεροι, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών, των ελέγχων και των λογιστικών ελέγχων.

Τα νέα Σχέδια Εταιρικής Σχέσης θα υποστηρίξουν την ποιοτική απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη σε όλα τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους τομείς. Θα συμβάλουν στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους, στην υποστήριξη ισχυρών δικτύων κοινωνικής ασφάλειας, στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της διαγενεακής δικαιοσύνης και στην καταπολέμηση της φτώχειας. Το 14% των εθνικών κονδυλίων θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που ενισχύουν τις δεξιότητες, καταπολεμούν τη φτώχεια, προωθούν την κοινωνική ένταξη και ενισχύουν τις αγροτικές περιοχές.

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου θα παραμείνει άνευ όρων. Ο Κανονισμός Προϋποθέσεων θα συνεχίσει να προστατεύει ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ από παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης θα περιέχουν περαιτέρω διασφαλίσεις για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη σέβονται τις αρχές του κράτους δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η διαφάνεια και ο έλεγχος των δικαιούχων του προϋπολογισμού της ΕΕ θα ενισχυθούν. Οι πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων της ΕΕ θα δημοσιευτούν σε μια κεντρική βάση δεδομένων.

Η ενίσχυση των επενδύσεων σε δεξιότητες είναι θεμελιώδης για να βοηθηθούν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι της ΕΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, η επένδυση στους ανθρώπους σημαίνει υποστήριξη ενός ζωντανού αστικού χώρου και προστασία της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ελευθερίας.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα συνεχίσει να επενδύει στους τομείς των δεξιοτήτων, του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και των αξιών. Ένα ενισχυμένο πρόγραμμα Erasmus+ θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της Ένωσης Δεξιοτήτων.

Η κινητικότητα, η αλληλεγγύη και η συμπερίληψη στην εκπαίδευση θα παραμείνουν ο πυρήνας του προγράμματος. Ένα ισχυρό πρόγραμμα AgoraEU θα προωθήσει κοινές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου, και θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία, τους οπτικοακουστικούς και δημιουργικούς τομείς, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αξίας 409 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα επενδύσει σε στρατηγικές τεχνολογίες, προς όφελος ολόκληρης της Ενιαίας Αγοράς, όπως συνιστάται στις Εκθέσεις Letta και Draghi. Το Ταμείο, λειτουργώντας βάσει ενός εγχειριδίου κανόνων και προσφέροντας μια ενιαία πύλη για τους αιτούντες χρηματοδότησης, θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τη χρηματοδότηση της ΕΕ και θα καταλύσει τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Θα επικεντρώσει την υποστήριξή του σε τέσσερις τομείς:

Το Ταμείο θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο κάθε ευρώ που δαπανάται, αντλώντας ιδιωτικά κεφάλαια.

Σε στενή σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το φημισμένο ερευνητικό πλαίσιο της ΕΕ, με την εμβληματική του πρωτοβουλία «Ορίζοντας Ευρώπη» αξίας 175 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί καινοτομία παγκόσμιας κλάσης.

Το «Ορίζοντας Ευρώπη» και το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα προσφέρουν υποστήριξη για ολόκληρη την επενδυτική διαδρομή ενός έργου (από τη φάση της σύλληψης έως την κλιμάκωση) και θα μειώσουν τόσο το κόστος για τους πιθανούς δικαιούχους όσο και τον χρόνο εκταμίευσης.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα εξοπλίσει την Ευρώπη με ταχύτερα, πιο αποτελεσματικά και ευέλικτα εργαλεία για την αντοχή σε κραδασμούς και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Θα συνεχίσει να ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης χρηματοδοτώντας την Ένωση Ετοιμότητας και να προετοιμάζεται για όλα τα στάδια της διαχείρισης κρίσεων: από την πρόληψη έως την αντιμετώπιση και την ανάκαμψη.

Η Επιτροπή προτείνει έναν νέο ειδικό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων με ισχύ έως και σχεδόν 400 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια προς τα κράτη μέλη, που θα ενεργοποιείται όταν σοβαρές κρίσεις πλήττουν την Ένωση. Επιπλέον, οι εθνικές και περιφερειακές συνεργασίες θα υποστηρίξουν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της ετοιμότητας και της διαχείρισης κρίσεων. Ένα γεωργικό αποθεματικό θα υποστηρίξει τους αγρότες και θα σταθεροποιήσει τις αγορές, εάν χρειαστεί.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα ενισχύσει επίσης την ετοιμότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σε βασικούς τομείς και τεχνολογίες, αναπτύσσοντας βιομηχανικές ικανότητες και χρηματοδοτώντας τεχνολογίες αιχμής. Τέλος, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και η υποστήριξη της Ένωσης για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας θα ενισχυθούν περαιτέρω, ενσωματώνοντας δραστηριότητες ετοιμότητας στον τομέα της υγείας.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, η οποία μπορεί να θωρακιστεί, να παραμείνει συνδεδεμένη και να ενεργεί γρήγορα όποτε χρειάζεται. Το παράθυρο άμυνας και διαστήματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας θα διαθέσει 131 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη επενδύσεων στην άμυνα, την ασφάλεια και το διάστημα, πέντε φορές περισσότερη χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο ΠΔΠ. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με τις περιφερειακές ανάγκες και προτεραιότητες, έργα που σχετίζονται με την άμυνα στα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης τους.

Το σκέλος στρατιωτικής κινητικότητας του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα δεκαπλασιαστεί. Θα υποστηρίξει επενδύσεις σε υποδομές διπλής χρήσης παράλληλα με τις πολιτικές και θα συμβάλει σε μια σημαντική ώθηση για την κυβερνοασφάλεια, τις υποδομές και την ανάπτυξη της άμυνας συνολικά.

Για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση σε διασυνοριακά έργα ενέργειας και μεταφορών.

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει επίσης αυξημένη χρηματοδότηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

Θα διατεθούν 34 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που τριπλασιάζει τη χρηματοδότηση στο προηγούμενο ΠΔΠ. Τα κράτη μέλη θα λάβουν υποστήριξη από την Ένωση για να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις εξελίξεις επί τόπου.

Τα κεφάλαια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δυνατότητες επιβολής του νόμου στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, να εξοπλίσουν τους συνοριοφύλακες μας με τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και να εφαρμόσουν ένα δίκαιο και σταθερό σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Αυτό το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο προβλέπει ενισχυμένη εξωτερική δράση που να ταιριάζει με μια πιο στρατηγική, βασισμένη σε αξίες και αποτελεσματική προσέγγιση στη διεύρυνση, τις συνεργασίες και τη διπλωματία, σύμφωνα με τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ.

Για την απλοποίηση της χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης, μια Παγκόσμια Ευρώπη, αξίας 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028-2034, θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο επί τόπου και θα βελτιώσει την προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στις χώρες εταίρους.

Θα επιτρέψει στον προϋπολογισμό της ΕΕ να ενισχύσει την υποστήριξη προς τις υποψήφιες χώρες και να προετοιμαστεί για την ένταξή τους. Αυτό το μέσο θα διαθέτει ειδική εφεδρική χωρητικότητα 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση αναδυόμενων κρίσεων και απρόβλεπτων αναγκών.

Για να υποστηριχθεί η ακλόνητη υποστήριξη της Ένωσης προς την Ουκρανία, μπορούν να κινητοποιηθούν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία κατά την περίοδο 2028-2034. Η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα επωφεληθεί από έναν βαθμό ευελιξίας, δεδομένου του μεγέθους και της απρόβλεπτης φύσης των αναγκών. Η υποστήριξη για επιχειρήσεις με στρατιωτικές πτυχές θα συνεχίσει να καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ειρήνη.

Ο προτεινόμενος νέος προϋπολογισμός θα συνεχίσει επίσης να χρηματοδοτεί δράσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για συνολικό ποσό 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε να συνεχίσει να συμβάλλει στους στόχους της ΕΕ για τη διατήρηση της ειρήνης, την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Για να αποκτήσει τα μέσα για να δράσει, η Ευρώπη πρέπει επίσης να εξοπλιστεί με μια σύγχρονη και διαφοροποιημένη ροή εσόδων. Με τη σειρά του, αυτό θα δημιουργήσει μέσα για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της, αποπληρώνοντας παράλληλα τα δάνεια που έχει λάβει η ΕΕ στο πλαίσιο του NextGenerationEU και περιορίζοντας τις εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρουσιάζει πέντε νέους ίδιους πόρους:

Συνδυαστικά, αυτοί οι πέντε νέοι ίδιοι πόροι και άλλα στοιχεία της δέσμης ιδίων πόρων που παρουσιάζονται σήμερα εκτιμάται ότι θα αποφέρουν έσοδα περίπου 58,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως (σε τιμές 2025).

Η απόφαση για τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και το σύστημα εσόδων της ΕΕ θα συζητηθεί από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο. Η έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ απαιτεί ομοφωνία, μετά τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένα στοιχεία του σκέλους των εσόδων (ιδίως οι νέοι ίδιοι πόροι) απαιτούν ομοφωνία στο Συμβούλιο και έγκριση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους απαιτήσεις. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει μια ταχεία συμφωνία.

«Ο προϋπολογισμός μας θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας Ένωσης που προστατεύει. Προτείνουμε 131 δισεκατομμύρια ευρώ για την Άμυνα και το Διάστημα, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 5 φορές περισσότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Αυτό θα ενισχύσει τη βιομηχανική μας βάση και τις δυνατότητές μας», έγραψε σε ανάρτησή της στο X η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

