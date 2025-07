Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, οικονομική αστάθεια και αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών, ξεχωρίζουν οι εταιρείες που καταφέρνουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία και τη σταθερή ανάπτυξη.

Η Πλαίσιο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας εταιρείας – μιας ελληνικής επιχείρησης που, παραμένοντας πιστή στο όραμά της, έχει χαράξει μια εντυπωσιακή πορεία από το 1969 έως σήμερα, με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, την τεχνολογία και τον άνθρωπο. Mια εταιρεία που, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα 14 τ.μ. στην οδό Στουρνάρη, έχει καταφέρει να διαγράψει μια 56χρονη πορεία συνεχούς ανοδικής ανάπτυξης. Το παράδειγμα αυτό, αποδεικνύει ότι οι ελληνικές εταιρείες όχι μόνο μπορούν να καινοτομούν και να επενδύουν, αλλά και να ανταγωνίζονται ισάξια σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Η επιτυχία της Πλαίσιο βασίζεται σε μια σαφή και μακρόπνοη στρατηγική που θέτει στο επίκεντρο τις συνεχείς επενδύσεις, όπως αυτές εκτείνονται σε νευραλγικούς τομείς όπως η retail εμπειρία, τα logistics, ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) και, πάνω απ’ όλα, το ανθρώπινο δυναμικό.

Η προσήλωση στην ανάπτυξη, δε δημιουργεί μόνο οικονομικά οφέλη, αλλά και ευρύτερες προοπτικές, καθώς στηρίζει έμπρακτα την εγχώρια οικονομία.

Κομμάτι των επενδύσεων αυτών αποτυπώνονται στην επέκταση του δικτύου της εταιρείας. Μέσα στο 2024, η Πλαίσιο εγκαινίασε δύο νέα μεγάλα καταστήματα σε στρατηγικές τοποθεσίες, στο εμπορικό πάρκο του Αεροδρομίου Αθηνών και στα Ιωάννινα.

Παράλληλα, μέσα στο 2024 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση σε 6 υφιστάμενα σημεία, ενώ το 2025 μέχρι σήμερα, έχουν ανακαινιστεί ακόμα δύο, σε Καλαμαριά και Αγία Παρασκευή.

Στον ψηφιακό τομέα, ξεχωρίζει η πρόσφατη ανανέωση του Plaisiopro.gr. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των επαγγελματιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που υπερβαίνουν το μοντέλο του τυπικού B2B e-shop.

Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου ολοκληρωμένου πλάνου omnichannel ανάπτυξης, το οποίο επιδιώκει την απρόσκοπτη σύνδεση του φυσικού καταστήματος με το e-commerce, προσφέροντας μια ενιαία και βελτιστοποιημένη εμπειρία στον καταναλωτή και τον επαγγελματία.

Αναγνώριση και Διακρίσεις

Η Πλαίσιο απέσπασε τη μεγαλύτερη διάκριση στα Retail Business Awards, το βραβείο Retailer of the Year. Αυτή η τιμητική διάκριση, η οποία απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας θεσμικών και ηγετικών στελεχών του λιανεμπορίου, επιβεβαιώνει τη συνολική στρατηγική και θετική πορεία της εταιρείας: αναγνωρίζει την εμπορική της παρουσία, τη δυναμική ανάπτυξη, την καινοτομία, την εικόνα της στην αγορά, καθώς και την έμπρακτη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τον καταναλωτή.

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο, πέρα από την εμπορική της επιτυχία, είναι η θέση της Πλαίσιο ως εργοδότης επιλογής. Έχει διακριθεί επανειλημμένα για τις άρτιες συνθήκες εργασίας και τις ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρει στους ανθρώπους της, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες διακρίσεις της στα Best Workplaces Hellas 2025 (top 10) και ως κορυφαίος εργοδότης για τις γυναίκες (Best Workplaces for Women 2025).

Παρούσα και στην Κοινωνία

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί έναν σύγχρονο εταιρικό έργο μέσω της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός διαγωνισμός ρομποτικής Plaisiobots: The Race 3.0. Εμπνευσμένος από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο διαγωνισμός αυτός έδωσε στα τέλη του 2024 την ευκαιρία σε 700 μαθητές από όλη την Ελλάδα να δημιουργήσουν, να μάθουν και φυσικά να ονειρευτούν. Οι 168 φιναλίστ παρακολούθησαν περισσότερες από 7.000 ώρες μαθημάτων, ενώ η νικήτρια ομάδα από την Κρήτη ταξίδεψε στις ΗΠΑ για μια μοναδική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο του San Diego.

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της με την ΜΚΟ «+πλευση», η Πλαίσιο, με την εθελοντική της ομάδα, «Πλάι σου», έχει εξοπλίσει συνολικά 43 σχολεία σε 15 ακριτικά νησιά με οικιακές συσκευές, τεχνολογικό και σχολικό εξοπλισμό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η πορεία της Πλαίσιο δεν είναι απλώς μια ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας, αλλά μια απόδειξη ότι η καινοτομία, η υπευθυνότητα και η επένδυση στον άνθρωπο μπορούν να συνυπάρχουν και να αποδίδουν καρπούς. Αποτελώντας πυλώνα ανάπτυξης, τεχνολογικής εξέλιξης και κοινωνικής προσφοράς, η εταιρεία συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού λιανεμπορίου, θέτοντας πρότυπα που ξεπερνούν τα στενά όρια της αγοράς.