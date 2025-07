Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Όριο Αλ Σέριο του Μπέργκαμο της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε καταφέρει να εισέλθει στον διάδρομο προσαπογείωσης και είχε αρχίσει να τρέχει προς την κατεύθυνση αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει την τροχοδρόμηση.

Ο κινητήρας του αεροσκάφους φέρεται να «ρούφηξε» τον άτυχο άνδρα, κάτι που προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατό του. Δεν έχει εξακριβωθεί αν επρόκειτο για επιβάτη ή εργαζόμενο του αεροσταθμού.

A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country’s media reported.

SACBO, the airport’s operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time «due to a problem that occurred on the… pic.twitter.com/heyFgR8x2W

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2025