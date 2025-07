Πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στη Μασσαλία στη νότια Γαλλία οδήγησε στη διακοπή των λειτουργιών του διεθνούς αεροδρομίου Μασσαλία-Προβηγκία, δήλωσε εκπρόσωπος της διοίκησης του αεροδρομίου.

«Υπό την επίδραση του ανέμου mistral, η πυρκαγιά κινείται προς τις νότιες και βόρειες συνοικίες της Μασσαλίας», δήλωσε η πυροσβεστική, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε λίγο πριν από τις 11 το πρωί, προκλήθηκε από πυρκαγιά οχήματος.

«Τα πράγματα απέχουν πολύ από το να τεθούν υπό έλεγχο», με δύο οικισμούς να εκκενώνονται ενόψει των φλογών που πλησίαζαν όλο και περισσότερο.

Η πυρκαγιά πλησιάζει προς τη Μασσαλία, με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους, ύστερα από προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, η νομαρχία της περιφέρειας Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος να «παραμείνουν στα σπίτια τους» για λόγους ασφαλείας. « Για να αποτρέψετε την είσοδο του καπνού στο σπίτι σας, κλείστε τα παντζούρια και τις πόρτες και τοποθετήστε υγρά πανιά στα κενά. Αφήστε ελεύθερη την πρόσβαση στο σπίτι σας για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μείνετε μακριά από τους δρόμους».

A massive forest fire has broken out in Marseille, France 🇫🇷 (08.07.2025) pic.twitter.com/yy3rXTB12x

— Disaster News (@Top_Disaster) July 8, 2025