Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπάγερν τοποθετήθηκε για την κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλα, μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του στον χθεσινοβραδινό αγώνα των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως αναφέρουν οι πρωταθλητές της Bundesliga: «Οι εξετάσεις από τους γιατρούς της Μπάγερν έδειξαν ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός υπέστη κάταγμα περόνης, αποτέλεσμα της εξάρθρωσης αστραγάλου. Ο 22χρονος πέταξε από το Ορλάντο στο Μόναχο το πρωί της Κυριακής (6/7) και θα υποβληθεί σύντομα σε χειρουργική επέμβαση».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο Μουσιάλα θα λείψει περίπου 4-5 μήνες από τους αγωνιστικούς χώρους, χωρίς όμως να αποκλείεται το διάστημα της αποχής να είναι ακόμα μεγαλύτερο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Jamal Musiala suffered a fibula fracture and an ankle dislocation and will be sidelined for a long period of time. 💔

We are with you every step of the way, Jamal! 🙏 pic.twitter.com/851vHUBeqv

— FC Bayern (@FCBayernEN) July 6, 2025