Πάνω από το μικροσκοπικό, αλλά εμβληματικό λιμάνι του Πορτοφίνο, ένα ξενοδοχείο με ιστορία που ξεκινά από τον 16ο αιώνα, ανοίγει και πάλι τις πύλς του στο εκλεκτό του κοινό. Ο λόγος για το Splendido, A Belmond Hotel, το οποίο επαναλειτούργησε τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από πέντε χρόνια που παρέμεινε κλειστό λόγω ανακαίνισης.

Το εγχείρημα είχε αναλάβει το Martin Brudnizki Design Studio. Το αρχιτεκτονικό γραφείο του σουηδού σχεδιαστή, με έδρα το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, βρίσκεται πίσω από μερικά από τα πιο εμβληματικά brands της παγκόσμιας φιλοξενίας, γαστρονομίας, αλλά και τέχνης -Four Seasons Hotels & Resorts, LVMH, Six Senses, Rosewood, Soho House, Belmond, Rocco Forte, The Dorchester, The Beekman, Royal Academy of Arts, Annabel’s, The Surf Club, Mother Wolf, Cecconi’s, Fortnum & Mason, κ.ά.

Η αναδιαμόρφωση αφορά κάθε χώρο του ξενοδοχείου, από τις 64 σουίτες και τη βιβλιοθήκη, μέχρι την αίθουσα πρωινού και την εμβληματική βεράντα με θέα στον κόλπο του Τιγκούλιο.

Ο τριήμερος εορτασμός

Όπως ήταν φυσικό, το γεγονός γιορτάστηκε με τη λάμψη που αρμόζει σε τέτοιους χώρους, παρουσία διάσημων προσκεκλημένων από τον κόσμο της τέχνης, της μόδας, του κινηματογράφου, των επιχειρήσεων, καθώς και διεθνών jet-setters.

Ανάμεσά τους, ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζεφ Γκόλντμπλουμ (περισσότερο γνωστός ως ο πρωταγωνιστής στην ταινία Jurassic Park), ο οποίος επέδειξε στους παρευρισκομένους και το ταλέντο του στο πιάνο, αφού εμφανίστηκε μαζί με την ορχήστρα του, The Mildred Snitzer Orchestra, και την τραγουδίστρια Έμα Σμιθ, στην κεντρική σκηνή του ξενοδοχείου.

Η πάντοτε κομψή και γοητευτική Κέλι Ράδερφορντ (Gossip Girl), ο αναγνωρισμένος αυστραλός σκηνοθέτης και παραγωγός Μπαζ Λούρμαν (Moulin Rouge, Elvis, Ο υπέροχος Γκάτσμπυ) και η σερβικής καταγωγής τενίστρια Άνα Ιβάνοβιτς ήταν ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δείπνο στην Piazzetta του Πορτοφίνο και ακολούθησε παρουσίαση νέων μενού στο εστιατόριο DaV Mare, υπό την επιμέλεια της οικογένειας Τσερέα.

Την επομένη, οι εορτασμοί μεταφέρθηκαν στο μπαρ του ξενοδοχείου, Baratta Sedici για κοκτέιλ και το εστιατόριο με επικεφαλής σεφ τον Κοράντο Κόρτι.

Ο σεφ παρουσίασε μενού βασισμένο σε εποχικά προϊόντα της Λιγουρίας: φρέσκο ψάρι, λευκή τρούφα, χειροποίητα ζυμαρικά και τοπικά κρασιά αποτέλεσαν την βάση των πιάτων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι καλεσμένοι είχαν επίσης την ευκαιρία να περιηγηθούν τους ανανεωμένους χώρους του Splendido, από τις νέες σουίτες και την πισίνα με την εντυπωσιακή θέα μέχρι το πρώτο in-house Dior Spa στην Ιταλία.

Μπόρεσαν ακόμη να απολαύσουν εμπειρίες όπως μαθήματα τένις, βόλτες με ταχύπλοα, επισκέψεις σε φάρμες της περιοχής, και φυσικά, εξατομικευμένες θεραπείες ευεξίας.

Villa Beatrice, η μεγάλη πρωταγωνίστρια

Η λαμπερή πρεμιέρα του ξενοδοχείου συνέπεσε με την ανακοίνωση ενός ακόμα έργου, της Villa Beatrice.

Σε απόσταση πέντε λεπτών από το κύριο κτήριο, αυτή η ιδιωτική κατοικία αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση διαμονής, με ξεχωριστή είσοδο, πισίνα, κήπο και πρόσβαση στη θάλασσα.

Το κτίσμα, έργο του Τζίνο Κοπεντέ, φέρει χαρακτηριστικά νεο-αναγεννησιακής και αρ νουβό αρχιτεκτονικής.

Οι τοιχογραφίες του 1913 αποκαταστάθηκαν με ακρίβεια, ενώ οι παστέλ αποχρώσεις που επιλέχθηκαν δίνουν μια αίσθηση ηρεμίας εναρμονισμένη με την φυσική ομορφιά του τοπίου.

Η Villa Beatrice φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σύμβολο ενός νέου τύπου φιλοξενίας που φέρνει στο επίκεντρό την «villeggiatura», του παραδοσιακού ιταλικού θεσμού των καλοκαιρινών διακοπών σε εξοχικές κατοικίες.

Η ιστορία του Splendido

Το κτίριο που φιλοξενεί σήμερα το πολυτελές ξενοδοχείο ξεκίνησε ως μονή Βενεδικτίνων τον 16ο αιώνα.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η μονή λειτούργησε ως πνευματικό κέντρο της περιοχής, ώσπου εγκαταλείφθηκε, κυρίως λόγω της παρουσίας πειρατών και της σταδιακής μείωσης του αριθμού των μοναχών.

Τον 19ο αιώνα, το κτίριο πέρασε στα χέρια ευγενών οικογενειών της Γένοβας. Τότε άρχισε να αποκτά χαρακτήρα εξοχικής κατοικίας, μέρος της «villeggiatura» της εποχής. Το 1902, το κτίσμα μετατράπηκε για πρώτη φορά σε ξενοδοχείο.

Το Splendido γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, φιλοξένησε προσωπικότητες όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, η Σοφία Λόρεν.

Από τη δεκαετία του ’50 και μετά, το Πορτοφίνο και το Splendido εξελίχθηκαν σε σταθερό προορισμό για κοσμοπολίτες ταξιδευτές, οι οποίο έψαχναν ένα ήσυχο, διακριτικό περιβάλλον με αυθεντικό χαρακτήρα για να απολαύσουν την ιταλική ριβιέρα.

Η φιλοσοφία του design

Η ανακαίνιση διήρκεσε σχεδόν πέντε χρόνια γιατί υλοποιήθηκε σταδιακά, ενώ ο σχεδιασμός βασίστηκε στο concept πως το ξενοδοχείο έπρεπε να παραμείνει πιστό στον τόπο και την ιστορία του.

Στους εσωτερικούς χώρους κυριαρχούν πέτρα Lavagna, κεραμικά από την Albissola, παραδοσιακό terrazzo, έπιπλα από τοπικά παλαιοπωλεία, κεντητές κουρτίνες και υφάσματα από τα γύρω εργαστήρια.

Τεχνίτες από τη Λιγουρία, προμηθευτές τροφίμων, κατασκευαστές επίπλων, όλοι συνεργάστηκαν για την αναβίωση ενός μύθου. Η τοπική κοινωνία δηλαδή, συμμετέχει έμμεσα στο αφήγημα του ξενοδοχείου.

Ο designer Μάρτιν Μπρουντνίτσκι επέλεξε να προσδιορίσει την έννοια της πολυτέλειας όπως την βλέπει εκείνος, εστιάζοντας στις λεπτομέρειες και χωρίς υπερβολές.

Όπως έχει δηλώσει σε διεθνή μέσα: «Το ξενοδοχείο λειτουργεί όταν αισθάνεσαι πως ανήκει ακριβώς στον τόπο όπου βρίσκεται. Δεν θα μπορούσε να σταθεί έτσι στη Ρώμη ή στη Βενετία. Το concept λειτουργεί επειδή είναι στο Πορτοφίνο».

Το Baratta Sedici, το νέο μπαρ του ξενοδοχείου, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το πιο ινσταγκραμικό σημείο του ξενοδοχείου. Με χειροποίητα μοτίβα, φωτιζόμενο onyx και με θεματολογία από τη φύση, είναι ό,τι πρέπει για background στις selfies.

Τα κοκτέιλ βασίζονται σε τοπικά αποστάγματα και αρώματα της περιοχής, ενώ ανάλογα με την ώρα της ημέρας που βρίσκεσαι εκεί η ατμόσφαιρα και η θέα στη μαρίνα μεταβάλλεται (ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος).

Το Splendido lifestyle και το spa της Dior

Το Splendido σήμερα λειτουργεί ως προορισμός για ένα ευρύτερο φάσμα εμπειριών. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε απομονωμένες παραλίες, βόλτες με ταχύπλοα, εκδρομές σε φάρμες, αλλά και προγράμματα ευεξίας με επίκεντρο το νέο Dior Spa.

Στο σπα, η αρχιτεκτονική συνομιλεί με τη φύση μέσω των υπαίθριων καμπινών, των βοτάνων και των θεραπειών βασισμένων σε φυσικά εκχυλίσματα. Ο όρος «Jardin des Rêves» αποτυπώνει την φιλοσοφία του οίκου Dior για το ευ ζην.

Η ολιστική προσέγγιση του σπα συμπληρώνεται με καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι οι βουτιές στην αλατισμένη πισίνα, μαθήματα τένις με φόντο τη θάλασσα, yoga σε αναβαθμισμένες πλατφόρμες μέσα στον φυσικό χώρο, κ.ά.

Η ανακαίνιση του 2025 εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αναβίωσης ιστορικών ξενοδοχείων ανά την Ευρώπη, ενώ συγκεκριμένα για το Splendido, η αναγέννησή του θα συμβάλλει ώστε το ίδιο το Πορτοφίνο να βρεθεί για άλλη μία φορά στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος.