Η τελευταία προσπάθεια της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle branding είναι μια νέα συλλογή κρασιών, που θα επεκτείνει τη σειρά προϊόντων «As Ever».

Το πρώτο κρασί που θα διατεθεί περιγράφεται ως «ένα ελαφρύ, φρέσκο και εορταστικό ροζέ του 2023 από την κοιλάδα Napa, επιμελημένο με φροντίδα από τη Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ. Αυτό το πρώτο ροζέ σηματοδοτεί την αρχή της επέκτασης της As Ever στον χώρο του κρασιού, με ένα αφρώδες κρασί Méthode Champenoise από την κοιλάδα Napa να είναι προγραμματισμένο για το άμεσο μέλλον, ενώ ακολουθούν και άλλες ποικιλίες. Σχεδιασμένο για τις καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού, από γεύματα που γίνονται δείπνα μέχρι ηλιόλουστα Σαββατοκύριακα όπου το μόνο που ακούγεται πιο δυνατά από τη μουσική είναι τα γέλια».

Ο παραγωγός Fairwinds Estate στην κοιλάδα Napa, που βρίσκεται έξι ώρες οδικώς από το σπίτι της Μέγκαν και του πρίγκιπα Χάρι στο Μοντεσίτο, παράγει επίσης κρασιά για τον Μπάρι Μανίλοου, την κληρονομιά του Τζον Γουέιν και τη σειρά τηλεόρασης Yellowstone.

Άλλοι διάσημοι που έχουν συνδέσει το όνομά τους με κρασί τα τελευταία χρόνια είναι η Κάμερον Ντίαζ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο Post Malone και ο Snoop Dogg.

Η αυξανόμενη γκάμα προϊόντων της As Ever περιλαμβάνει μείγμα για κρέπες, μείγμα για μπισκότα shortbread με ανθισμένες νιφάδες, μαρμελάδα βερίκοκο σε «συσκευασία για ενθύμιο», περιορισμένης έκδοσης μέλι πορτοκαλιάς και διάφορα τσάγια. Όλα τα προϊόντα στην ιστοσελίδα της As Ever ήταν εξαντλημένα το πρωί της Τρίτης. «Περισσότερα έρχονται σύντομα» ήταν το μήνυμα.