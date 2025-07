Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με την επιχείρηση διάσωσης ενός πεντάχρονου κοριτσιού και του πατέρα της από τη θάλασσα, σε μια περιπέτεια που παραλίγο να οδηγήσει σε τραγωδία μια ονειρική εκδρομή με το κρουαζιερόπλοιο «Disney Dream», κατά την επιστροφή του στη Νότια Φλόριντα των ΗΠΑ, την περασμένη Κυριακή.

Ο πατέρας βούτηξε στον ωκεανό για να σώσει την κόρη του, η οποία έπεσε από το τέταρτο κατάστρωμα του πλοίου, ενώ εκείνο έπλεε ανάμεσα στις Μπαχάμες και το Φορτ Λόντερντεϊλ.

Ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή, κινητοποιήθηκε άμεσα, σημαίνοντας συναγερμό και το πλήρωμα έσπευσε να τους διασώσει.

🚨 DISNEY CRUISE LINE RESCUE 📰 A little girl fell from the 4th floor of a Disney Cruise Line today and her father jumped overboard to save her. Heroic staff saved father and daughter! The railings have plexiglass, but passengers claim dad put the girl on the railing for a photo. pic.twitter.com/9MERWFcZnO

«Το πλοίο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, είναι τρελό το πόσο γρήγορα οι άνθρωποι έγιναν μικρές κουκίδες μέσα στη θάλασσα και μετά χάθηκαν από το οπτικό πεδίο. Ο καπετάνιος επιβράδυνε το πλοίο, το έστριψε και στη συνέχεια έστειλαν μια μικρή βάρκα για να πάνε να τους πάρουν. Τους είδαμε να σώζουν τον πατέρα και την κόρη», δήλωσε η επιβάτης Laura Amador.

Το «Disney Dream» κατέπλευσε στο Port Everglades το πρωί της Δευτέρας, ενώ οι ταυτότητες του πατέρα και της κόρης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Hero dad dives into sea to save daughter who fell from Disney Dream cruise —treading water for 20 mins before pulled to safety https://t.co/GnPjUA1HS8 pic.twitter.com/Nul6FD5Tzi

Όταν συνέβη το περιστατικό, το κρουαζιερόπλοιο, χωρητικότητας 4.000 ατόμων, επέστρεφε στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, έπειτα από τετραήμερη κρουαζιέρα στις Μπαχάμες.

Η Disney επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι δύο επιβάτες διασώθηκαν.

«Το πλήρωμα στο Disney Dream διέσωσε άμεσα δύο επιβάτες από τη θάλασσα», δήλωσε εκπρόσωπος της Disney Cruise Line. «Συγχαίρουμε τα μέλη του πληρώματός μας για τις εξαιρετικές τους ικανότητες και την άμεση αντίδρασή τους, που διασφάλισε την ασφαλή επιστροφή και των δύο, στο πλοίο μέσα σε λίγα λεπτά».

He held onto her and stayed afloat for about 20 minutes before they were rescued. pic.twitter.com/uUXLIqbpkc

A father jumped off the Disney Dream cruise ship after his daughter fell overboard.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες να ξεσπούν σε ζητωκραυγές, καθώς πατέρας και κόρη ανασύρθηκαν σώοι από μια σωστική λέμβο, έπειτα από περίπου 10 λεπτά.

Father jumps overboard to save his 5-year-old daughter, who fell off a Disney cruise ship 👇 pic.twitter.com/yBfFuJUXZO

