Στη σερβική αυτοκρατορική Μονή Χιλανδρίου στο Άγιο Όρος παραμένει εδώ και μερικές μέρες ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Μελ Γκίμπσον.

Ο σταρ του Χόλιγουντ, που είναι γνωστός για τη σύνδεσή του με την χριστιανική πνευματικότητα, απαθανατίστηκε να δέχεται αγιασμό από Ορθόδοξο Μοναχό.

Ο Γκίμπσον απαθανατίστηκε και με τους μοναχούς.

Mel Gibson in his crocs having the time of his life pic.twitter.com/zWnSEHqQve

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «The Joe Rogan Experience» ο Γκίμπσον αποκάλυψε ότι κατά την παραγωγή της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού» το 2004 αντιμετώπισε αντιδράσεις, περιγράφοντας τον Χριστιανισμό ως τη μόνη θρησκεία που «επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση» στο Χόλιγουντ.

Όπως είπε η κινηματογραφική βιομηχανία κυριαρχείται από «προοδευτικούς και έντονα φιλελεύθερους» που αποδέχονται άλλες θρησκείες αλλά επικρίνουν τον Χριστιανισμό.

Mel Gibson recently visited the Serbian monastery of Hilandar and posed in front of a fresco depicting a Serbian medieval hero Miloš Obilić, who killed the Ottoman Sultan Murad. pic.twitter.com/Wa60khUkTz

