Μια διαφορετική κινητοποίηση έκαναν εκπρόσωποι ακτιβιστικών οργανώσεων της Βενετίας, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τον υπερτουρισμό και το πρόβλημα στέγης που υπάρχει στην πόλη, με αφορμή τον γάμο του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ, το Σαββατοκύριακο. Κατέβασαν στο Μεγάλο Κανάλι ένα άρμα με μια κούκλα του Μπέζος που κρατιέται από ένα κουτί της Amazon, με τις γροθιές του γεμάτες ψεύτικα χαρτονομίσματα. Η βρετανική εταιρεία δημοσίων σχέσεων που ανακοίνωσε το εν λόγω εγχείρημα δήλωσε πως δεν πρόκειται για διαμαρτυρία κατά του γάμου, αλλά εναντίον της ανεξέλεγκτης συσσώρευσης πλούτου, του ελέγχου των Μέσων Ενημέρωσης και της αυξανόμενης ιδιωτικοποίησης των δημόσιων χώρων.

Life-size mannequins of billionaire Jeff Bezos have popped up throughout Venice in protest of his multi-day wedding to Lauren Sanchez. https://t.co/w3nkKJjdm0 pic.twitter.com/UHsszwCYwi

— CBS News (@CBSNews) June 26, 2025