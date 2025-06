Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη ο Ερρίκος Αναγνωστόπουλος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά τον ασυμβίβαστο δημιουργό και εργάτη της τηλεόρασης, Ερρίκο Αναγνωστόπουλο. Ο Ερρίκος Αναγνωστόπουλος τακτικό και ενεργό μέλος του σωματείου μας, στήριξε με τη παρουσία του τις διαρκείς διεκδικήσεις των Ελλήνων Σκηνοθετών, για περισσότερες από 4 δεκαετίες.

Μέσα από ένα επώνυμο και δημιουργικό έργο ανανέωσε την ελληνική τηλεόραση με την ιδιαίτερη αφήγηση της εικόνας του. Η γενναιοδωρία του Ερρίκου Αναγνωστόπουλου τον ξεχώριζε ανάμεσα στους συναδέλφους του και έκανε όλους μας να τον αγαπάμε και να τον διατηρούμε έτσι πάντα στη καρδιά και τη μνήμη μας. Τον αποχαιρετάμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη και σεβασμό».

Η πορεία του

Ο Ερρίκος Αναγνωστόπουλος σπούδασε στο Λονδίνο, στο Ηarrow University Film and Productions, για τέσσερα χρόνια BA Film Director and Production, και Mass Popaganda για δύο χρόνια. Συνέχισε τις σπουδές μου στο ΒΒC, Television Director and Productions με αντικείμενο σπουδών την Σκηνοθεσία της Τηλεόρασης και την Παραγωγή Τηλ/κων Προγραμμάτων, Δραματικών σειρών, Καθημερινών σειρών, καθώς και για το πρόγραμμα εκλογικών αποτελεσμάτων, οργάνωση, σχεδιασμό και προβολής αυτών στην τηλεόραση, ενώ για ένα χρόνο σπούδασε και στην RAI, με αντικείμενο τα Μουσικά προγράμματα.

Η πρώτη του δουλειά ήταν στην ΕΡΤ, ως Α΄βοηθός του Tom Fray (BBC) για την οργάνωση εκλογικών αποτελεσμάτων σε Ποσοστά % για Πρώτη φορά στην Τηλεόραση της Ελλάδας, ενώ εργάστηκε και για το Θέατρο της Δευτέρας, καθώς και στην ελεύθερη παραγωγή ως βοηθός Σκηνοθέτης.

Ως σκηνοθέτης διαφημιστικών ντοκιμαντέρ, προβολής προϊόντων εξαγωγικών εταιρειών συνεργάστηκε με μεγάλες εταιρείες όπως οι: Eλαίς- Φάγε- Μεβγάλ Δωδώνη- Κρι-Κρι, με σκοπό την αγορά της ΕΕ, ειδικά για την Αγγλία και για τα καταστήματα Harrods London.

Το 1990-1991 με την έλευση των Ιδιωτικών Σταθμών MEGA και ΑΝΤ1, ξεκίνησε να εργάζεται ως σκηνοθέτης αλλά και Designer Production, ενώ είχε αναλάβει πολλές μουσικές εκπομπές.